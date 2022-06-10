實驗猴飆漲至一隻2.4萬美元 中國藥企大舉「囤猴」

中國醫藥行業出現「猴荒」，醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。（取材自紅星新聞）

中國醫藥行業出現「猴荒」，醫藥研發企業正在大舉收購實驗猴。昭衍新藥6日將2萬隻實驗猴畫歸至名下，像昭衍新藥這樣大量「囤猴」的CRO企業（臨床研究機構）還有很多。供不應求，使得實驗猴的身價水漲船高。以使用量最大的長尾獼猴為例，過去單價不到7000元人民幣，目前已暴漲至16萬人民幣（約2.4萬美元），價格飆升逾20倍。

成都商報報導，有數據顯示，目前中國實驗猴存量僅有約3萬隻，市場上「有價無猴」。今年4月，昭衍新藥披露收購雲南英茂生物科技有限公司（簡稱英茂生物）和廣西瑋美生物科技有限公司（簡稱瑋美生物）100%股權，收購總額逾人民幣18億元。

公開資料顯示，兩家公司為實驗動物供應商，其供應的實驗動物就包括醫藥研發過程中所需的長尾獼猴和恒河猴。

消息一出，因市場供應不足，CRO企業瘋狂「囤猴」、猴子價格高企的現象引起越來越多的關注。

昭衍新藥曾在招股書中提到，長尾獼猴在2014年的單價為每隻6567元人民幣，之後長尾獼猴價格持續上漲。搜尋相關機構官網的公開招標和採購項目發現，最近幾年猴價上漲迅猛。

還有業界人士指出，有長尾獼猴的單價甚至達到人民幣16萬元。

事實上，不只是昭衍新藥，像藥明康德、康龍化成這樣的中國龍頭企業早已意識到囤積實驗用猴的重要性。2020年，藥明康德全資子公司收購廣東春盛猴場，收穫2萬多隻長尾獼猴；去年，康龍化成接連收購新日本科學旗下肇慶創藥50.01%控股權、康瑞泰（湛江）生物100%股權，拿下1萬多隻實驗猴。

迫於漲價太快、供應過少，藥企直接收購猴場以求自給自足，已經成為近年來維持研發的一大路徑。

據了解，與老鼠、兔子相比，猴子最接近人類，也是用於實驗最理想的動物，得出的效果也更好。「用猴子做實驗，一個是社會影響力，一個是重要性。」武漢 大學醫學 部病毒所教授楊占秋表示，類似於傳染性比較強、危害比較大的疾病就需要用到猴子，這也是近來新冠肺炎爆發後對長尾獼猴需求高漲的原因之一。

還有腫瘤 方向的主治醫師向紅星資本局指出，中國藥監部門在評審臨床前實驗結果時也是要看（實驗用猴）相關數據的。這也意味著，除了生理機制最接近帶來的需求，藥監部門的評審要求也推動了CRO企業對實驗用猴需求的增長。

此外，長尾獼猴等實驗用猴從繁育到能出欄用於實驗，時間長達近4年，這進一步加劇了漲價的現象。

創新藥醫學顧問曹博補充，種猴數量有限，有些區域還有具體的管控要求，加上種猴在生育後需要產後恢復，也是長尾獼猴等實驗用猴供不應求的原因。