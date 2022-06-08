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「她不醉沒機會」中國超商廣告藏性暗示 網罵翻

記者林汪靜／即時報導
中國超商廣告引起爭議，該超商酒貨架的廣告圖片文案寫道：「她不醉，沒機會。」（取材自微博）
中國超商廣告引起爭議，該超商酒貨架的廣告圖片文案寫道：「她不醉，沒機會。」（取材自微博）

中國7-11超商廣告疑似「性暗示」引起爭議，有中國網友在社交平台上發布該超商酒貨架的廣告圖，圖片文案寫道：「她不醉，沒機會。」配照則是小罐雞尾酒加入檸檬茶飲料，網友質疑：「失身檸檬茶？」對此，@7-Eleven廣東8日發布聲明，稱已於7日勒令相關門店立即撤下海報並按照公司內部管理規章對相關員工進行處理，並表示歉意。

廣告在中國網路上引發軒然大波，網友質疑，「你兌酒喝OK，但這宣傳語我一男的看到都覺得離譜。」也有網友在看到新聞後表示：「網上一直因為擦邊球問題掀起輿論，商家們不知道嗎？還幹那就是罰的太低甚至沒懲罰炒一波熱度而已。」

@中國婦女報8日在微博評論，「指望著她醉？你永遠沒機會！」中國婦女報表示，追求美好的感情是人之常情，但要建立在雙方情願的基礎上，指望著灌醉她來圖謀不軌，那可是想瞎了心了，甚至涉嫌違法犯罪，必將受到法律的懲罰。至於居然以此做賣點打廣告，別說貨賣不出去，還會傷了企業信譽！「無法想像什麼樣的腦回路能出此等惡臭卑劣廣告。如此營銷廣告還是及早徹底消失吧！」

對此，@7-Eleven廣東在微博發布關於茂名極個別7-Eleven門店不恰當廣告用語的說明。@7-Eleven廣東表示，經核實，該海報是茂名地區極個別門店在沒有上報公司總部審核並批准的情況下自行製作並張貼，違反了公司內部廣告宣傳的管理規章制度。「在我們獲悉後，已於7日勒令有關門店立即撤下海報並按照公司內部管理規章對相關員工進行處理。因前述事件造成公眾的不適，我們表示誠摯的歉意！」

@7-Eleven廣東8日致歉，並稱已於7日勒令相關門店立即撤下海報並按照公司內...
@7-Eleven廣東8日致歉，並稱已於7日勒令相關門店立即撤下海報並按照公司內部管理規章對相關員工進行處理。（取材自微博）

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