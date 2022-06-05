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北京留抵退稅逾36億美元 幫製造業減負

記者陳政錄／即時報導
北京市因應當局要求，擴大留抵退稅政策實施範圍。本報系資料庫
北京市因應當局要求，擴大留抵退稅政策實施範圍。本報系資料庫

為幫助受新冠疫情、國際大宗原物料上漲等因素影響的工業企業減輕負擔，北京市近日發布六方面、15條措施，包括減稅降費，以及引導金融機構加大支持，防止對企業盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸等。據《北京日報》報導，本次政策涉及的工業領域留抵退稅總額約人民幣245.1億元（約36.7億元）。

綜合中媒報導，北京市發改委、市經信局等部門近日聯合發布《關於應對新冠肺炎疫情影響促進本市先進製造業平穩運行的若干措施》。

北京市發改委相關負責人表示，措施包括六方面15條具體措施。其中，對於企業的融資問題，北京將引導金融機構加大對受疫情影響交貨期推遲、回款時間延長，導致資金周轉困難的優質企業給予支持。

該負責人還說，當前，北京先進製造業企業仍面臨著原材料價格上漲、土地空間要素保障不足、融資難融資貴等問題，此次將降低企業成本、激發市場主體活力作為重要的政策方向，全面落實國家減稅降費政策。

因此，隨著北京市將將先進製造業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策範圍，擴大至符合條件的小微企業，並一次性退還小微企業存量留抵稅額等措施執行後，據統計，北京此次政策涉及工業領域留抵退稅約人民幣245.1億元、緩稅約人民幣78億元、研發費用加計扣除減免稅約人民幣8.9億元、降低失業保險費約人民幣4.6億元。

北京市發改委相關負責人還表示，將支持專精特新中小企業在新三板掛牌、北京證券交易所上市，並建立穩定產業鏈供應鏈協調機制，爭取將汽車、積體電路、消費電子、裝備製造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業納入國家重點產業鏈供應鏈企業「白名單」，和建立市級重點企業白名單，提高防疫儲備和優化供應鏈和物流運輸計畫等。

北京 疫情 供應鏈

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