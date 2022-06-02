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亞馬遜官宣 「泡麵神器」Kindle退出中國市場

記者黃雅慧／即時報導
亞馬遜官宣將終止Kindle在中國業務。圖截取自亞馬遜Kindle官方公眾號
亞馬遜官宣將終止Kindle在中國業務。圖截取自亞馬遜Kindle官方公眾號

被中國網友謔稱為「泡麵神器」的亞馬遜電子書「Kindle」這次「真的」徹底退出中國市場。亞馬遜中國2日宣布調整Kindle在華相關業務，表示將於2023年6月30日在中國停止Kindle電子書店的營運。此後，中國消費者將不能購買新的電子書。對於已經購買的電子書，消費者可以在2024年6月30日之前下載，並且可以在此後繼續閱讀。

Kindle於2013年6月7日進入中國，雖在進入中國6個月後便傳出盈利消息。但近兩年Kindle聲勢漸小，市場分析認為主因在於整個電子書產業中，競爭對手崛起。一方面，電子閱讀器方面有Onyx Boox；電子閱讀App方面，微信閱讀、iReader、QQ閱讀的活躍用戶都高於Kindle App，而來勢洶洶的字節跳動於2019年4月推出網絡小說產品「番茄免費小說」用戶規模也在迅速增長。

另一方面，二手書翻新也吸收部分電子書消費者。比如「多抓魚」這類二手書交易平台的出現，通過翻新二手書讓購書成本下降，也分流了部分愛讀書的消費者。

此前，據中媒澎湃新聞報導，2022年初，便傳出Kindle退出中國市場的消息。儘管Kindle官方客服當時表示，並未收到Kindle相關業務退出中國市場的通知，消費者可以正常使用Kindle，售後服務也未受影響。但Kindle的官方淘寶店目前已經關店，京東自營旗艦店也大面積缺貨，線下實體門店也存在不同程度的缺貨情況。這些都是Kindle中國即將停止運營的跡象。

對於Kindle業務退出，中國商務部發言人高峰2日稍早表示，注意到亞馬遜公司剛剛宣布關閉中國區電子書的業務。中國作為快速發展的全球第二大消費市場，產品和服務的更新迭代速度很快。對於包括外資企業在內的各類市場主體而言，根據市場發展情況調整產品和服務，屬於市場經濟中的正常現象。

儘管亞馬遜在中國電子書業務失利，但其他業務仍蓬勃發展。據中媒《第一財經》報導，亞馬遜的中國業務重心逐漸轉向了跨境電商和雲計算服務。近年來，亞馬遜在中國業務以海外購、全球開店業務和雲計算業務為主。2021年，中國亞馬遜海外購成為亞馬遜全球海外購業務第一大站點，銷售額達2015年的九倍多，創歷史新高。

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