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加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

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加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

記者廖士鋒、世界新聞網／即時報導
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大軍方發布消息指出，中國解放軍近期在空中干擾加拿大軍機「霓虹行動」（NEON），迫使軍機不得不改變航線以避免撞機。

據加拿大政府官網6月1日消息，指出加拿大CP-140 Aurora曙光女神遠程巡邏機近期多次與解放軍機有所互動，並控訴解放軍機沒有遵守國際航空安全規範，使用不專業的方式、讓其空軍的人員安全處於危險之中，「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路徑，以增加間隔並避免與攔截飛機的潛在碰撞」。

影片來源：YouTueb Global News

據加拿大環球新聞（Global News）報導，消息人士表示，解放軍機經常往加拿大軍機貼近飛行，由於距離往往逼近到只有20到100呎遠，加拿大飛行員甚至可以與中國飛行員直接對上眼，有時還會看到中國飛行員對他們比中指。

加拿大「麥當諾－勞雷爾研究院」（MacDonald-Laurier Institute）資深研究員柏頓（Charles Burton）表示，「在高速飛行時保持這種距離非常危險，而且可能發生撞機意外。」

加拿大軍方稱，這種在聯合國批准的任務期間發生在國際空域的互動令人擔憂，而且頻率越來越高。

所謂霓虹行動，是加拿大參與的旨在監視北韓海空域動向的軍事行動，加拿大派遣一架CP-140 Aurora遠程巡邏機駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地，並在4月26日至5月26日開展行動。但加拿大並未確切指出雙方衝突的空域位置。

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