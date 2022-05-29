神舟14載人太空船近日發射 將建造中國首個太空站

神舟14號船箭組合體29日轉運至發射區，近日擇機發射。（中新社）

中國載人太空船又將發射升空，中國載人航太 工程辦公室29日表示，神舟14號載人飛船與長征二號F遙14運載火箭組合體已轉運至發射區，計畫近日擇機發射。

新華社報導，目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計畫開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

神舟13號載人太空船才剛於4月14日從太空返回，中國緊鑼密鼓即將發射神舟14號。

神舟14號，簡稱「神14」，是中國載人航太工程發射的第14艘飛船。三名太空人 進駐核心艙如同「神13」在軌駐留六個月。

按照計畫， 神舟14乘組將配合地面完成中國太空站組裝建設工作，要經歷九種組合體構型、五次交會對接、三次分離撤離和兩次轉位任務；將首次進駐「問天」、「夢天」實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂測試，氣閘艙出艙相關功能測試等工作；首次利用氣閘艙實施出艙活動；完成兩個實驗艙14個機櫃解鎖、安裝等工作。

按計畫，神舟14號、以及未來的15號乘組6名太空人都將在軌飛行6個月，首次實現在軌乘組輪換，共同在空間站駐留5至10天，實現不間斷有人駐留。