小學教材畫太醜被罵 人教社致歉：9月前全面整改到位

針對教科書插畫爭議，人民教育出版社28日致歉。（圖／取自微博）

中國人民教育出版社的小學數學教科書最近因插畫「畫得太醜」引發輿論爭議，甚至掀起中國民眾謾罵，中國教育部 也表示已介入調查。人民教育出版社28日對此致歉，表示進行了認真反思，深感自責和內疚，已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，到今年9月1日前全面整改到位。

人民教育出版社28日發布「關於小學數學教材插圖問題的整改說明」指出，近期，小學數學教材插圖在網路上受到批評和質疑，引起了社會各界對教材品質的擔心。進行了認真反思，深感自責和內疚，在此表示深深的歉意。

說明表示，啟動相關工作，到今年9月1日前全面整改到位，確保2022年秋季學期開始按時使用新教材。

說明稱，按照相關規定和流程，在全中國範圍內重新遴選優秀設計團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換。在重新繪製過程中，將專門聽取社會各界尤其是一線師生及家長的意見和建議。

人民教育社表示，深刻吸取教訓，舉一反三、完善機制，對其他教材進行深入排查，發現問題立即整改。

據了解，該社的小學教材中，插畫人物眼神呆滯、毫無美感，甚至人物吐舌頭。之前針對該小學數學教材，有部分網友表示插畫人物眼神奇怪、毫無美感，擔心會影響孩子今後的審美發展。還有網友表示，該版本插圖對比其他版本的教材插圖存在明顯審美差距。該教材自審定以來已經沿用了10多年。