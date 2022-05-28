訪薩摩亞 王毅：願與紐澳加強溝通開展「三方合作」

薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾在阿皮亞會見正在訪薩的中國外長王毅。新華社

中國外長王毅 28日在太平洋島國薩摩亞出訪，也是他南太之旅的第三站。王毅與薩摩亞總理兼外長會談時表示，中國與太平洋島國的合作不針對第三方，無意與誰去競爭；願與澳洲 、紐西蘭等國加強溝通，在尊重島國意願基礎上展開更多「三方合作」。

據中國外交部官網消息，王毅在5月28日獲薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾（Afioga Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II）接見，並與該國總理兼外長菲婭梅（Fiame Naomi Mata'afa）舉行會談，王毅肯定雙方建交近半個世紀（47年）的友好交往，並讚賞「薩始終堅持一個中國原則，支持中方維護核心利益」。

而菲婭梅表示，希望與陸方加強經濟發展、特別是減貧等領域的經驗交流，還強調「薩方堅定奉行一個中國政策，在台灣問題上堅持不干涉內政原則」。

另外，據薩摩亞政府官網消息，王毅率領的訪問團有中國商務部、國際發展合作署（CIDCA）等部門的高級官員，在會談中，雙方討論了共同關心的問題，包括氣候變化、新冠疫情大流行以及和平與安全等關鍵地區優先事項，薩摩亞稱中國是重要發展夥伴，在衛生、教育和公共行政、人力資源開發、體育發展和農業技術合作等領域提供基礎設施等建設與協助，「中薩雙邊關係的關鍵是堅持一個中國原則」。

薩摩亞政府指出，雙方簽署以下三個協議，「經濟和技術合作協議」、「藝術文化中心和薩摩亞—中國友誼公園的交接證書」、以及「配合警察 學院建設的警察指紋實驗室換文」。該國並稱未來將繼續尋求雙方更大的合作。