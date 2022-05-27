上海新增染疫降至「1字頭」加快制訂推動經濟恢復

上海市長龔正稱，將加快制訂推出推動經濟恢復重振的有力措施。圖為上海市普陀區一家菜市場26日景象，當地商業活動正在逐步恢復中。(中新社)

上海市衛健委28日早通報，5月27日，上海新增本土新冠肺炎確診病例39例、無症狀感染者131例，其中18例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，20例確診病例和131例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海當天新增染疫人數降至152例，且無新增死亡病例，但社會面出現1例新增確診。

當日社會面新增確診者居住於松江區，在風險人群篩查中發現新冠病毒核酸檢測結果異常，隨即被隔離管控。

上海自2月26日以來的這波疫情 ，累計本土確診5萬7,951例，目前在院治療1,687例，其中重型114例，危重型31例。累計死亡588例。

上海市長龔正27日主持召開市政府常務會議時指出，當前上海疫情防控工作已進入向常態化轉換的階段，要統籌抓好常態化疫情防控和經濟恢復重振各項工作，確保城市運行安全平穩有序。

龔正稱，要將加快復工 復產、推動經濟社會恢復重振作為下階段的核心工作，務求疫情防控和經濟發展「兩手抓、兩手硬」。在充分總結經驗的基礎上，加強常態化疫情防控下的制度建設，進 一步加快有序復工復產復市，在紮實細致防控、嚴防反彈基礎上，逐步擴大企業、市場的恢復範圍。

龔正強調，要前瞻謀劃、強本固基，更好統籌下階段疫情防控和經濟社會發展。一方面，對於疫情本身，要有精準預判和完備預案。另一方面，要下大力氣推動經濟恢復重振，深入貫徹落實中國國務院 日前召開的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」精神，加快制訂推出推動經濟恢復重振的有力措施，展現積極姿態、迅速扭轉預期，彰顯上海堅定不移發展經濟、擴大開放、追求卓越的信心和決心。