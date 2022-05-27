六四前夕 「天安門母親」控手機不能接境外來電

「六四事件」33周年即將到來，「天安門母親」發起人之一張先玲懷疑當局阻止她們接聽境外來電，令她們無法與外界接觸。圖為2016年的香港六四燭光晚會。中央社資料照片

「六四 事件」33周年即將到來，「天安門 母親」發起人之一張先玲表示，懷疑當局今年改變監控方式，由派人監視變成阻止她們接聽境外來電，令她們無法與外界接觸。

據自由亞洲電台27日報導，今年已85歲的張先玲接受採訪時作以上表示。每年六四前夕，中共都會派人監視「天安門母親」主要成員，阻撓她們與外界聯絡。

北京因為COVID-19本土疫情 正處於高度封控。張先玲懷疑在疫情下，當局改變監控的方法。

她說：「今年有一個比往年更厲害的手段，就是我的手機不能接境外的電話，以往只要打我的手機，就可以採訪我，但今年我的手機境外電話一律接不了，不只是我，也有一些天安門母親成員的手機，一樣接不了境外的電話，與往年不同。」

張先玲形容，多年以來，活在監控當中，為亡兒王楠討回公道的路很艱難，但在公義彰顯之前，她不會放棄。

對於香港政治環境改變，迄今沒有團體敢舉辦六四紀念活動，張先玲感謝支聯會在過去30年，舉辦維園燭光晚會，聚集支持她們的力量。她相信，悼念死難者的燭光，已從維園散開，在全世界有正義感的每個人心中點燃。

張先玲說：「維園沒有燭光晚會了，但維園的燭光是在全世界有正義感的人們心中，繼續點燃，到了六四的時間，全世界各地始終會有悼念六四、譴責慘案的聚會，所以維園的燭光不會消滅，也不會熄滅，會在全世界各個角落，每個有良知的人心中，永遠點燃。」

天安門母親發言人尤維潔表示，多年來，天安門母親已有64名成員離逝，但也有年輕遇難者家屬加入為成員，目前天安門母親的成員人數，大約有120人。

天安門母親部分成員去年六四在警方嚴密安排下，曾前往北京市郊的萬安公墓掃墓，拜祭遇難的家人。

尤維潔表示，雖然疫情影響她們的一些活動安排，但每年在六四前夕發表祭文的安排，不會改變。

她說：「我們每年必須有的天安門母親群體祭文，以及幾位難屬的發言，會在六四前夕公開，但因為疫情因素，我們原本想做更多與難屬有關的事情，要暫時停止。」

尤維潔表示，過去兩年在疫情下，天安門母親已很少聚會，也減少探望天安門母親發起人丁子霖。她表示，丁子霖身體狀況良好，等疫情過去，也會安排成員與她見面。