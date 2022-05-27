上海機場：一旦疫情得到控制 機場業務量將快速恢復

隨著上海實施全域靜態管理，上海浦東機業務量遭受巨大影響，航班量和旅客輸送量更是與上年相比分別下降九成以上，分別達91%和99%。圖為上海浦東機場。記者林宸誼／攝影

上海機場 副總經理王旭27日表示，受此次疫情 衝擊影響，目前浦東機場主要業務量低位運行，公司各項業務開展和客戶經營受疫情持續影響衝擊較大，經營方面繼續承受壓力，「相信一旦疫情得到有效控制，本場業務量將快速恢復。浦東機場已枕戈待旦，做好恢復運行保障的各項準備。」

截至27日收盤，上海機場報人民幣49.05元，跌幅0.61%，市值人民幣945億元，年初至今漲幅5.05%。

澎湃新聞報導，王旭在2021年度線上業績說明會上指出，今年前兩個月，浦東機場航班量和旅客輸送量年增28%和46%。3月底浦東地區封控後，本場業務量達到歷史最低谷。

3月浦東機場航班量和旅客輸送量與上年相比，分別下降55%和77%；4月隨著上海實施全域靜態管理，浦東機場業務量遭受巨大影響，航班量和旅客輸送量更是與上年相比分別下降九成以上，分別達91%和99%。

包括吉祥航空、春秋航空、金鵬航空等多家航司日前開始恢復部分上海始發的客運航班，上海境內航班運力正在復甦。

在貨運方面，截至5月13日，在浦東機場營運的34家中外全貨機航司中，近一半的航司運力已恢復至八成以上，三分之一航司運力恢復至五到八成區間，有8千多名貨運作業人員實施封閉作業，全力保障浦東機場與歐美、亞太等核心市場的聯通。

繼2020年經營收 益首次出現虧損後，去年上海機場虧損持續擴大。去年營收人民幣37.28億元，年減13.38%；虧損人民幣17.11億元，虧損擴大35.04%。

去年生產指標略有回升，但浦東機場旅客輸送量及飛機起降架次完成情況低於年初預期。而今年4月以來，受疫情影響上海機場遭遇客運冰點。據上海機場4月運輸生產情況簡報數據，4月飛機起降架次為3,530架次，年減90.67%。旅客輸送量4.26萬人次，年減98.93%。