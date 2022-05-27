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不滿布林肯言論 中國國台辦：暴露美「挺台遏華」本性

記者黃雅慧／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮27日對布林肯對華演說內容表達不滿。（新華社）
中國國台辦發言人朱鳳蓮27日對布林肯對華演說內容表達不滿。（新華社）

國務卿布林肯26日發表中國政策演講，其中部分內容涉台。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，布林肯散布涉台錯誤言論，再度暴露美「挺台遏華」的本性。

朱鳳蓮指出，美國務卿有關演講充滿不實之詞，「渲染中國威脅，散布涉台錯誤言論，再次暴露美挺台遏華，企圖阻止中華民族偉大復興的本性」。

朱鳳蓮稱，「一個中國原則是中美關係的政治基礎。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾。但事實上卻屢屢違背承諾，言行不一」。她批評，「美方頻頻與民進黨進行勾連」，向台出售武器，幫助台灣拓展國際空間等，並攻擊聯大2758號決議，炒作台灣地位未定論，企圖打「台灣牌」。陸方對此堅決反對。

朱鳳蓮指出，美方所謂「脅迫台灣」、「改變現狀」等言論完全是顛倒黑白。「台灣問題不容任何外部勢力干涉。陸方願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，同時也絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。她強調，上述行動針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

朱鳳蓮聲稱，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。她指，台海緊張動盪的根源在於台獨勢力不斷謀獨挑釁、美國為其打氣撐腰。

美國總統拜登23日在日本做出「若中國攻台，美國將出兵衛台」的震撼發言後，布林肯26日演說備受矚目，其中針對台灣問題，他提及，會根據《台灣關係法》維持並確保台灣具有自我防衛能力，支持台灣參與國際組織，但不支持台灣獨立。並認為中國是對國際秩序最嚴重長期的挑戰。

布林肯 國務卿 拜登

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