中國清零各地拚檢測 龐大商機背後亂象頻出

繼北京、上海、深圳後，河南省也將執行每48小時核酸檢測規定，清零擴大檢測催生龐大商機，但各地也頻傳檢測造假等亂象。(美聯社)

中國千萬人口城市正緊鑼密鼓推動常態化核酸檢測 ，繼北京 、上海、深圳後，河南 省也將執行每48小時核酸檢測規定，清零擴大檢測催生龐大商機，但各地也頻傳檢測造假等亂象。

根據第一財經日報微博今天報導，目前北京、上海、深圳、杭州、蘇州、青島等多個「千萬人口俱樂部」的城市，常態性核酸檢測工作正緊鑼密鼓展開。

而河南省疫情防控指揮部5月21日發布通知，要求全省居民及其他在豫人員原則上每48小時應完成至少一次核酸採樣，即隔日採樣一次。

而另一個人口千萬大城的鄭州市將在5月底啟動，其他省轄市6月底前建立工作機制。河南省政府表示，居民可在各地設置的採檢站免費檢測。

第一財經報導，伴隨疫情在國內反覆，核酸檢測人數和頻次持續增長，檢測市場規模已超過100億元（人民幣，約15億美元），並將隨著核酸檢測常態化急速增長。

「醫療器械商業評論」表示，5月國務院聯防聯控機制電視電話會議提出構建15分鐘核酸採樣圈，徹底拉開全國疫情常態化檢測序幕，也開啟兆元市場新商機。

這篇評論指出，繼方艙實驗室、移動檢測車後，核酸採樣亭成為最新的搶手產品，在可預見的未來，走在中國城市的大街上，核酸採樣亭將和便利店一樣隨處可見。

不過，隨各大城市緊鑼密鼓進行核酸檢測，大力完成中共的清零政策之際，檢測產業卻因海量需求及檢測結果時限壓力頻頻出現亂象。

例如北京一家檢測機構涉及出具「假陰性」的核酸檢測報告、有乘客持偽造核酸報告搭機，還有因採樣員一人難求日薪大漲，有2名男子被查獲偽造、購買虛假護士執業證書，騙取從事核酸採樣資格。