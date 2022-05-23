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王毅：拒絕任何軍事集團和陣營對抗引入亞太

記者陳言喬／即時報導
中國國務委員兼外長王毅在會中發言。（取材自環球網）
中國國務委員兼外長王毅在會中發言。（取材自環球網）

美日印澳24日將在日本東京舉行針對中國的「四方安全對話」（Quad）領導人峰會。中國國務委員兼外長王毅23日向聯合國亞太經社會成員喊話表示，要旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

新華社報導，王毅今天在廣州以視訊方式出席聯合國亞太經社會第78屆年會開幕式並致辭。

王毅說，75年前，亞太經社會在中國上海應運而生。75年後的今天，亞太再次站在歷史的十字路口。亞太的和平繁榮不僅關乎本地區命運，更關乎世界未來。要以史為鑒，銳意進取，攜手構建亞太命運共同體，再創亞太合作新輝煌。

他提出三點意見：

一是毫不動搖維護和平穩定，堅持維護聯合國憲章宗旨和原則，旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀。

二是齊心協力促進經濟發展，推動建立亞太自貿區，建設開放型亞太經濟和世界經濟，為世界經濟復甦增長帶來更多亞太機遇。

三是優勢互補實現合作共贏，加強發展政策對接，深化務實合作，為落實2030年可持續發展議程做出亞太貢獻。

王毅強調，中國將繼續立足亞太、造福亞太，以實際行動為亞太長治久安和可持續發展做出更大貢獻。中國將堅定捍衛亞太和平，堅定促進亞太發展，堅定參與亞太合作，堅定支援聯合國亞太經社會的工作，支援亞太經社會為促進區域發展發揮更大作用。

聯合國亞太經社會是聯合國經社理事會下屬五個政府間區域經濟委員會之一，是聯合國在亞太地區設立的重要政府間綜合性經濟社會發展組織。今年是亞太經社會成立75周年，其前身亞洲和遠東經濟委員會於1947年在中國上海成立，1974年更名為亞太經濟社會委員會。本屆年會主題為「推進亞太可持續發展的共同議程」。

聯合國 王毅 日本

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