遼寧夫妻在醫療機構工作 幼兒園竟要求孩童天天驗核酸

中國民眾如今必需頻繁接受核酸檢測，連幼童都無法倖免。圖為河南鄭州早前為一名兒童進行核酸檢測。新華社

中國一些地區對於核酸檢測 已經到了近乎瘋狂的地步。遼寧省鐵嶺市下轄縣級市開原市就有家長投訴，因夫妻都在醫療機構工作，屬於當地政府公告的「25類風險人群」，幼兒園竟因此要求其孩子必需一周七天，天天都要做核酸檢測，周末假日也不例外。

在人民網「領導留言板」上，日前有中國民眾反映前述狀況。這名家長表示，作為醫療工作者，夫妻倆在單位已經是「每日一核酸」了，不應要求孩子也要「每日一檢」。更何況周末也不上學，為什麽也要求必需要做？

開原市這位民眾稱，幼兒園其他孩童每周驗2次，他的孩子卻得每周驗7次。尤其在校外做「混檢」的人非常多，當地能做「混檢」的檢測點又少，更沒有為小孩或家長提供特殊服務的檢測點，天天驗核酸勢必給小孩造成更大的接觸外界的風險。

遼寧省鐵嶺市早前公告的「25類風險人群」，除醫療機構工作人員，還包括：社會福利養老機構工作人員；進口冷鏈食品從業人員；農貿市場服務人員；快遞外賣服務人員；公安 幹警；交通運輸司乘等從業人員；賓館、飯店、商超、休閒娛樂場所等公共場所工作人員；建築工人；拾荒者等。

由於要求幼稚園孩童天天驗核酸引發不少中國民眾關切，開原市教育局 兩天後回覆稱，在收到民眾的訴求後，該局領導高度重視。開原市教育局也已經接到鐵嶺市教育局電視電話會議通知，暫停「25類風險人群」相關師生每日一檢測的要求。