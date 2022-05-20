我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／「奶粉荒」催出新職業 奶媽回來了？

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國神經外科亞裔女性第一人

疫情嚴峻複雜 北京繼續暫停餐廳內用、不返校

記者林汪靜／即時報導
北京繼續禁止餐廳內用，朝陽區一家烤鴨店乾脆直接在店外擺攤提供外帶服務。中新社
北京繼續禁止餐廳內用，朝陽區一家烤鴨店乾脆直接在店外擺攤提供外帶服務。中新社

北京19日新增50例本土病例，官方稱疫情仍嚴峻複雜，北京市政府新聞發言人徐和建20日表示，北京繼續執行暫停堂食（餐廳內用）、暫不返校等從嚴從緊的防控措施。

4月22日至5月20日15時，北京累計新冠感染1,336例，涉及15個區，其中，朝陽區409例、房山區367例、豐台區203例、海淀區147例、通州區74例、順義區44例、西城區30例、昌平區15例、石景山區和大興區各13例、東城區11例、門頭溝區5例、密雲區及延慶區各2例、經開區1例。

其中，豐台區全域升級管控，嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公。除了北京西站、北京南站的公車、地鐵、計程車正常營運外，其他區域公車線路全部停運，地鐵站點全部封站、計程車限制區域營運。

另一方面，截至19日24時，房山區拱辰街道世茂維拉社區近14天累計6例本土確診病例，閻村鎮北京理工大學房山分校近14天累計11例本土確診病例，這兩地目前由中風險地區升級為高風險地區。

徐和建指出，當前北京接連出現聚集性疫情，仍有零星散發病例，全市疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

北京 疫情 地鐵站

上一則

中國國務院任命李家超為香港特首 7月1日就職

下一則

吳尊友：出現新冠陽性的區域 每日進行核酸檢測

延伸閱讀

財政貨幣刺激雙管齊下 北京砸5兆美元力保經濟持續擴張

財政貨幣刺激雙管齊下 北京砸5兆美元力保經濟持續擴張
加拿大終於跟進盟國宣布 5G網路禁用華為設備

加拿大終於跟進盟國宣布 5G網路禁用華為設備
疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高

疫情雖反彈 紐約MTA客流量創疫後新高
清零後遺症 中國成長率將被美國超越 1976年來首見

清零後遺症 中國成長率將被美國超越 1976年來首見

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15

超人氣

更多 >
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中
曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話