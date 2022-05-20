疫情嚴峻複雜 北京繼續暫停餐廳內用、不返校

北京繼續禁止餐廳內用，朝陽區一家烤鴨店乾脆直接在店外擺攤提供外帶服務。中新社

北京 19日新增50例本土病例，官方稱疫情 仍嚴峻複雜，北京市政府新聞發言人徐和建20日表示，北京繼續執行暫停堂食（餐廳內用）、暫不返校等從嚴從緊的防控措施。

4月22日至5月20日15時，北京累計新冠感染1,336例，涉及15個區，其中，朝陽區409例、房山區367例、豐台區203例、海淀區147例、通州區74例、順義區44例、西城區30例、昌平區15例、石景山區和大興區各13例、東城區11例、門頭溝區5例、密雲區及延慶區各2例、經開區1例。

其中，豐台區全域升級管控，嚴格執行非必要不出區，實行居家辦公。除了北京西站、北京南站的公車、地鐵、計程車正常營運外，其他區域公車線路全部停運，地鐵站 點全部封站、計程車限制區域營運。

另一方面，截至19日24時，房山區拱辰街道世茂維拉社區近14天累計6例本土確診病例，閻村鎮北京理工大學房山分校近14天累計11例本土確診病例，這兩地目前由中風險地區升級為高風險地區。

徐和建指出，當前北京接連出現聚集性疫情，仍有零星散發病例，全市疫情防控形勢依然嚴峻複雜。