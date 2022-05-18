人行高官落馬 貨幣政策司長孫國峰遭查

前中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰。取自中國國新辦網站

在近期人民幣兌美元匯率 走跌，官方持續加大干預力度之際，中國人民銀行（中國央行）貨幣 政策司司長孫國峰18日遭中國中紀委通報，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，是否影響未來中共的貨幣政策制定到關注。

據中國中央紀委國家監委（中紀委）駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會18日通報，中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資訊顯示，孫國峰，男，漢族，1972年7月出生，黑龍江黑河人，2000年5月加入中國共產黨。自他1996年參加工作以來，一直長期在中國人民銀行內的貨幣政策體系工作。

1996年8月至2016年10月，孫國峰先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年8月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長。

中紀委通報指出，他是在2022年5月被免職。在此之前，他曾於4月14日，出席2022年第一季金融統計數據新聞發布會，並在會上表示，下一階段，中國人民銀行持續發揮好再貸款 等貨幣政策工具的結構功能，更加有效地支持實體經濟發展。

孫國峰當時說，中國人民銀行將堅持以我為主，主要根據國內經濟形勢把握好穩健貨幣政策實施的力度和節奏，增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，把握好內部均衡和外部均衡的平衡。

值得注意的是，受美元升息預期、俄烏情勢和本土疫情影響，近月人民幣兌美元匯率快速下跌，光4月14日至5月13日，人民幣兌美元匯率中間價由6.35下跌至6.79，一個月內跌幅達6.9%，在、離岸價陸續突破6.6、6.7、6.8等整數關口，直至近日人民幣匯率才稍稍回穩。

另一方面，中國積極推進人民幣國際化，於日前出現新進展，國際貨幣基金（IMF）宣布將特別提款權（SDR）當中人民幣權重由10.92%上调至12.28%。由於孫國峰長期參與、執掌中國貨幣政策制定，他此次落馬是否會造成衝擊亦受到關注。