上海疫情陷膠著：新增染疫近2000例 較前1天增逾4成

圖為上海民眾12日接受核酸檢測。儘管過去兩個多月，上海市民不斷接受核酸檢測，迄今每日仍新增上千人染疫。（路透）

上海疫情 陷入膠著。上海市衛健委今早通報，5月12日，上海新增本土新冠肺炎確診病例227例、無症狀感染者1869例，其中167例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，60例確診病例和1865例無症狀感染者在隔離管控中發現。亦即，當日新增感染者1929例，較前一日大增逾四成。

當日上海新增本土死亡2例，分別為88歲、89歲的老年患者，合併有冠心病、缺血性心肌病、心律失常、心功能不全、高血壓 、中風 後遺症等基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病。

上海自2月26日以來的這波疫情，累計死亡已達567例，累計本土確診5萬6754例，目前在院治療5144例，其中重型298例，危重型66例。

在12日防疫記者會上，上海市衛健委副主任趙丹丹表示，通過各方努力，上海新增感染者人數整體呈下降趨勢，在隔離管控外發現的新增陽性感染者越來越少，社會面疫情風險得到有效控制，疫情走勢趨穩向好。

但他強調，同時也應看到，目前成績並不穩固，反彈風險依然存在，老舊小區、城中村等重點風險區域還要繼續推進「拔點攻堅」工作，決不能掉以輕心、麻痹大意，決不能讓持續向好形勢發生逆轉，讓各方艱苦努力前功盡棄。