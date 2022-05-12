提防民眾落跑？中國要求：從嚴限制非必要出境活動

圖為一架客機掠過北京首都國際機場附近上空的資料照。路透

近日網路盛傳中國邊防已加強人員出境審查，不料，中國國家移民 管理局微信 公眾號周四下午就發布消息稱，「要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發」，引發高度關注。

中國近來日趨嚴厲且不合理的防疫措施，導致民間興起所謂的「潤學」，意思是移民學。之所以稱為「潤學」，是因「潤」的音與英文「run」相近，中國民眾在網上討論相關問題時，藉此來躲避審查。

日前，社交平台也流傳一張中國某機場保安單位群組通訊截圖，內容包括：「加大國際航線安檢過程審查力度」、「發現疑似國際航線可疑人員帶到警務室備案」、「凡出現仇國仇黨情緒的不予出境，如行李中出現別國永居卡、大量外幣、別國儲蓄憑證等，凡存在惡意出境動機的，一律當場銷毀」。網上甚至傳出，有中國民眾在機場海關當場被「剪護照」。

在相關傳言甚囂塵上之際，中國國家移民管理局微信公眾號12日下午發布前述消息。消息稱，5月10日下午，公安部副部長、國家移民管理局黨組書記、局長許甘露主持召開黨組會議。

這場會議是為「傳達學習習近平總書記在中央政治局常委會會議聽取關於當前新冠肺炎疫情 形勢和下一步防控工作匯報時的重要講話」等多場會議精神，研究貫徹落實意見。

中國國家移民管理局微信公眾號稱，這場會議要求，「要嚴格執行從嚴從緊的出入境政策，從嚴限制中國公民非必要出境活動，嚴格出入境證件審批簽發」；「要嚴打非法出入境活動，......切斷邊境地區非法出入境主要通道，嚴防疫情循違法犯罪渠道輸入傳播」。