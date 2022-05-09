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上海1800家企業復工復產？媒體打臉：不到3成

記者陳言喬／即時報導
上海公布兩批共1千8百多家的復工「白名單」。圖為某汽車空調公司廠裡復工復產的工人。（新華社）
上海公布兩批共1千8百多家的復工「白名單」。圖為某汽車空調公司廠裡復工復產的工人。（新華社）

上海宣稱復工復產企業已有兩批1千8百多家，但上海證券報調查，在接受問卷調查的667家企業中，有近五成的上海企業表示，目前復工復產率不到3成，「名義復工不等於有效復工」，問題仍在物流受阻、供應鏈斷裂。

截至5月7日，上海已確定了兩批復工復產企業的白名單，多家大型公司公開表示「已開始有序復工復產」，但也有企業反映復工進展不順，上海證券報表示，他們近期展開以長三角區域上市公司為主要調查對象的問卷調查。

截至5月7日，共收到667家上市公司有效問卷。調查結果顯示，逾九成被調查企業回饋受到疫情影響；半數以上被調查企業目前復工率低於90%；其中上海企業最為嚴重，約49%企業回饋其復工復產率不足30%。

根據調查，667家有效回饋的公司中，長三角區域的上市公司占比95.2%，其中上海142家、江蘇258家、浙江200家、安徽35家。

從企業性質看，民營企業498家，占比74.66%；國有企業119家，占比17.84%；剩餘50家為中外合資企業。

從企業規模看，員工1000人以上的有379家，占比約57%；2021年淨利潤超過1億元的企業有387家。大半數都是家底較為厚實的企業。

就上海上市公司情況，截至5月7日，有效回饋的142家上海公司中，48.89%的公司復工復產率不足30%，復工復產率在90%以上的公司約11%，剩餘公司復工復產率在30%-60%之間。復工復產率較低的主要問題出在「物流受阻，供應鏈斷裂」。其次是「人員流動受限，生產研發銷售滯後」；還有3成2的企業稱「因防疫需求，停工停產」。

報導稱，上海復工復產白名單持續擴容，復工率的數值在不斷提升，但調查發現，企業真正復工的標準是什麼？連「白名單」企業自身都有困惑。

一家半導體材料公司負責人說，他們自3月下旬封控以來就從未徹底停產，工廠一直有不超過10位留守人員簡單監督流水線作業。獲悉復工復產名單後，區內給的口徑非常模糊，也未提供任何調配人員的申請材料，只是讓等待下一步通知。「我們也非常疑惑自己算不算真實復工，10人留守作業說未復工顯然與官方口徑不符，但說復工又與實際不符，很難跟客戶交代」。

另一家半導體企業進入第二批「白名單」。4月30日該公司獲悉，復工前相關部門要派人現場來審查是否完成抗疫物資等相關準備，預計要5月中旬才能完成審批手續，距離正式復工還有至少半個月時間。物流（受阻）導致上游原材料斷供，企業生產已難以為繼。

報導稱，在首批666家「白名單」企業中，有368家實際上一直維持封閉「在生產」狀態，占比超過55%。其中，有不少半導體企業在封控前便作了充足準備，盡力維持生產。這些公司被認為是處於復工復產狀態。

顯然，復工率並不能體現有效復工的程度。

此外，由於封控時間超出預期，企業封閉生產的底線也被擊破。一家專用設備製造商負責人表示，上海封控之前公司對可能面臨的困難進行預估，按照兩個星期的封控狀態安排備品、備料，組織部分員工駐廠維持最低限度的生產，主要是為了一旦解除封控就能啟動全產線的生產。然而隨著封控延長，封閉駐廠的生產基本都已停工。

報導說，從本次問卷調查及記者深入採訪的結果看，疫情封控下企業遭遇的堵點與痛點大致相同—物流遇阻，產業鏈上下游不通。

「張江地區順豐、匯森等快遞還是不能正常收發件，之前被封在各快遞點的晶片已經40多天仍不能送來」。一家半導體企業董事長表示，因為物流阻塞導致的上游原材料缺貨，已經讓公司的生產難以為繼。

「物流受阻，部分供應商停工，不能及時交貨」。 一家浙江企業負責人表示，上海疫情已經對企業生產經營產生了很大影響。該負責人坦言，短期內企業還能通過內部調節，解決一些困難，但封控的時間巳經超過一個月了，這必將會對上市公司今年的業績帶來負面影響。

上下游產業鏈遭遇物流阻塞，影響的不僅僅是發生疫情轄區的企業，與疫情封控區域有業務往來的外地公司也受到波及。

「整個物流中斷，哪裡的企業都不能倖免」。一家新材料企業董事長無力的表示，4月份主要受物流及供應鏈影響，5月份主要是客戶受供應鏈因素影響，產能恢復緩慢居多。這僅僅是當下的情況，對專案的影響就更大了。

物流遇阻還導致運價飛漲，企業經營成本驟升。「以前一貨車的運輸成本大概3000元（人民幣）不到，現在1萬元都不容易找到司機」。上海一家專用設備製造商高管表示。

物流受阻，還推高原材料價格。一家北方上市公司的負責人表示：物流阻斷，造成原材料和產成品的運輸不通暢。原材料價格高企，公司成本大幅增加，且還有成本繼續增大的趨勢。

復工 疫情 供應鏈

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