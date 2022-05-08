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中國常態化核酸檢測 1年要花掉2170億美元

記者賴錦宏／即時報導
中國多個城市實施常態化核酸檢測，花費十分巨大。圖為北京市東城區一處核酸檢測點，一名工人接受核酸篩查。（中新社）
中國多個城市實施常態化核酸檢測，花費十分巨大。圖為北京市東城區一處核酸檢測點，一名工人接受核酸篩查。（中新社）

中國新冠肺炎疫情持續，北京、上海、杭州等地開始要求核酸檢測常態化。包括搭公車、地鐵、進入商場都需要48小時內核酸陰性。這樣常態化的檢測成本是多少？一份報告估計，如果未來中國所有一線和二線城市都實施常態化核酸檢測，1年費用上限約1.45兆元人民幣（約2170億美元）。

據「中新經緯」報導，近日以北京為例計算常態化核酸檢測費用。自5月3日起，北京市新冠核酸單樣本檢測價格由每次24.9元（人民幣，下同，約3.73美元）降低至19.7元，同時按北京市衛健部門技術要求和標準混合檢測時，每樣本檢測價格統一不高於3.4元。檢測機構不得上浮，但可下浮調整，幅度不限。

截至2021年末，北京常住人口2188.6萬人。中新經緯按該人口數量統計，如果按照10：1混採、一周測一次，北京需要每天至少32萬管核酸檢測能力。按10個樣本混合檢測的每樣本單價最高3.4元，北京1個月因常態化核酸檢測所須支出約為2.98億元。按照單樣本檢測價格19.7元估算，北京2個月因常態化核酸檢測所須支出約17.25億元。

值得注意的是，北京市核酸檢測對市民免費，所需費用由財政資金和醫保基金共同負擔。

高盛研究部則指出，在大型城市出資實行市民常態化檢測，或成為確保生產與消費持續運轉的有效措施，有望對經濟帶來更為顯著且更全面的積極影響。

中國東吳證券研究所宏觀團隊公眾號「川閱全球宏觀」的研究報告也表示，常態化核酸檢測未必是當下防控Omicron疫情的最優解，但確實可以通過避免封城的代價，來兜牢（鞏固）經濟社會發展的底線。

報告指出，如果未來中國所有的一線和二線城市（2021年人口為5.05億）都實施常態化核酸檢測，則每個月常態化核酸的費用上限為1,212億元，約合1.45兆元/年。

研究報告認為，至少在成本方面，大規模常態化核酸檢測的防控措施可能要好於定點式、高強度的封控措施。

報告還推算嚴格封控帶來的經濟損失，「假定每個月實施兩周全面封控的城市經濟規模相當於上海的經濟體量（2021年GDP為4.32兆），由於Omicron高傳染性，假設平均每月實施局部封鎖的城市經濟規模約佔GDP的20% （4月這一數值超過40%）。則一個月封城兩周的經濟成本為1568億元。」

不過，報告指出，大規模（免費）核酸或需要額外的財政工具來支持。在土地收入銳減的背景下，今年中國財政本來就背負著穩經濟的重要任務，一方面要增加減稅降費規模，另一方面還要加大基建托底的力度。每月超千億元的核酸檢測採購費用是一筆不小支出，除了讓民眾承擔部分成本外，發行特別國債也是重要且可行的選項。

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