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北京縮短入境隔離時間為10+7天

記者黃雅慧／即時報導
北京本土疫情持續，當局宣布擴大核酸篩查範圍，擴至十一區域。圖為豐台區青塔街道的居民參加核酸檢測。（新華社）
北京本土疫情持續，當局宣布擴大核酸篩查範圍，擴至十一區域。圖為豐台區青塔街道的居民參加核酸檢測。（新華社）

北京政府表示疫情仍嚴峻之際，同時放寬隔離措施。北京市政府新聞發言人徐和建4日在北京疫情發布記者會上表示，「調整」北京有關風險人員管理措施，包括入境北京旅客、境內密接高風險人群由原本的「14+7」隔離政策改為「10＋7」。事實上，中國此前傳出正以城市試點放寬入境隔離規定。

徐和建指出，入境人員如果入境口岸為北京，調整為實施「10天集中隔離+7天居家隔離」。10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，需閉環轉運至社區，實施7天居家隔離；在京無固定居所、不具備居家隔離條件的繼續實施4天集中隔離；若目的地不為北京，則需繼續實施4天集中隔離後方可離京。隔離期間，按規範進行核酸檢測與抗原自測。

而此前入境北京隔離規定為「14天集中隔離＋7天居家隔離」，但執行上多是21天防疫酒店集中隔離。這次調整縮減了總體隔離天數，由21天減為17天。

事實上，中國正往放鬆入境規定的方向發展。先前美媒彭博社曾援引消息人士說法稱，中國官方選取上海、廣州、蘇州、寧波、廈門、青島、成都和大連等8個城市作為試點。而北京當時並不在試點城市名單之中

試點城市將縮短入境人員、密切接觸者的隔離時間，對防疫措施嘗試小幅調整。其中，入境人員隔離管控措施，從目前的14天集中隔離+7天居家健康監測，調整為「10天集中隔離+7天居家健康監測」。

而廈門正試點縮短入境人員隔離時間。據陸媒《第一財經》4月中旬報導，如果入境廈門人員的最終目的地是廈門，將採「10+7」模式，在入境後10天內將在酒店實施集中隔離觀察，若10天內酒店隔離點沒有陽性檢出，將可以離開酒店實施7天居家健康監測。

北京 疫情 防疫

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