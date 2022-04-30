上海首現「社會面清零」 李強：不斷鞏固擴大成果

上海市委書記李強表示，要「堅持清零一塊、守住一塊，連點成片、連片成面，不斷鞏固擴大疫情防控成果」。（中新社）

上海疫情 稍緩，並首日達成了「社會面清零」，為此上海市委書記晚間指出，要不斷鞏固擴大疫情防控成果。

據「上海發布」微信 公眾號消息，李強4月30日晚間主持市疫情防控工作例會，指出要堅持動態清零總方針不動搖，「進一步強化使命擔當，擰緊責任鏈條，從嚴從緊、持續推進攻堅行動，嚴格落實『三區』管控，堅持清零一塊、守住一塊，連點成片、連片成面，不斷鞏固擴大疫情防控成果」。

對於下午的工作會議與晚上的工作例會，上述消息指出，會議提到要「突出抓好拔點攻堅，集中力量打好攻堅戰、殲滅戰」。對老舊社區、城中村、建築工地、大型企業和養老院等要「一點一策」，實行領導幹部包保，掛圖作戰、全力攻堅、清帳銷項。並要求加強各區之間資源統籌，全力確保「應轉盡轉、應隔盡隔」。認真開展專項流調排查，進一步「擰緊水龍頭，嚴防出現反彈外溢，徹底切斷傳播鏈」。

會議並強調，持續用力抓好社會面管控，不斷調整優化「三區」管理措施。推進無疫社區創建，做到資源保障到位、社會動員到位、日常管理到位。

此外，在經濟方面，會議也提到，高度重視援企穩崗工作，及時幫助企業解決實際困難。「加快打通復工 復產堵點，在暢通物流、員工返崗以及流程審核等方面加強統籌協調，主動跨前作為，為有序推進復工復產創造良好條件」。

上海4月30日通報新增確診和無症狀感染者合計1萬0181例，全數都是既往無症狀感染者轉歸以及在閉環隔離管控中發現，首度沒有在「相關風險人群排查」中發現的確診案例，換言之，等於宣告全上海首日達成「社會面清零」。