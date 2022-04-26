我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州12萬多磅碎牛肉疑感染大腸桿菌 緊急召回

富達允許退休帳戶存比特幣 首開先河

上海封城醞釀人才外逃潮 金融中心夢恐成泡影

中央社香港26日綜合外電報導
圖為兩次核酸檢測陰性後，要離開方艙醫院的上海居民。(美聯社)
圖為兩次核酸檢測陰性後，要離開方艙醫院的上海居民。(美聯社)

來到中國金融中心上海工作才短短幾年的金融從業人員，現在正準備搬回香港或其他境外金融重鎮。因為上海的嚴苛防疫封鎖措施不僅令他們日常生活大亂，也破壞了他們的業務展望。

路透報導，上海為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已封城長達4周，全市2600萬人口大多數被迫待在家中，包括成千上萬名銀行家、交易員和投資者，當中有些人甚至難以替自己的家庭取得糧食和其他日用必需品。

一些金融業主管表示，上海封城已開始影響到金融交易前景，一些交易已因物流挑戰而被擱置。

2020年底從香港搬到上海的私募基金投資人梅爾文‧徐（Melvyn Xu）指出：「上海的情況令大多數人震驚，幾乎沒有人想像到事情會失控到這種地步。」

他目前等待跨境移動限制鬆綁，好讓往來中國與香港更加容易；他同時正在考慮讓孩子返回香港就學，並讓自身與上海的關聯減低到「只是工作地點」。

由於中國近幾年對外開放金融業，吸引外國投資銀行、保險商和資產與財富經理人將業務版圖擴大到上海；如今爆發離滬潮，不僅對他們來說是壞消息，也令上海成為區域金融中心的企圖心受到打擊。

根據微信上一則發文，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）原本要在上海增僱近10人；另一家美國投行摩根大通（JPMorgan）去年取得上海分公司全部所有權後，也擴大徵才。美國資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）在上海的基金部門則要增員20人。

上海金融業蓬勃發展，一度吸引許多銀行家、交易員和基金經理人從香港和其他金融重鎮搬到上海，除了為了與客戶距離更近，也有利於在新領域和大型交易上汲取專業資歷。

然而，這些夢想如今似乎岌岌可危。

獵人頭公司瑞福仕（REForce）駐上海主管財富、買方和金融科技（fintech）的主管傑森．陳（Jason Tan）直言：「一旦這次封城結束，所有產業的外派人員都將爭取在中國以外地方開展新事業。」

他表示，自己與上海金融從業人員聊過後，發現他們對封城措施有深切疑慮。「前景並不是那麼有吸引力。…這樣的封城可能再次發生，而下一次可能持續更久且更加嚴格。」

實務上來說，上海的銀行家目前面臨的最大挑戰，是無法對計劃上市或想探索併購機會的客戶進行實地查核。

一名2月起暫時在上海工作的一家歐洲銀行高級投資銀行家指出：「我們必須到他們的工廠和廠區進行檢驗。實地查核無法用視訊方式完成。」

投資 封城 香港

上一則

北京11區展開3輪核酸檢測 篩查9成市民

下一則

上海快遞正式恢復 復工復產日程邁進一步

延伸閱讀

上海官方嚴控網路 以「假訊息」名義封群組、罰個人

上海官方嚴控網路 以「假訊息」名義封群組、罰個人
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
趙麗穎馳援上海物資被扔了？闢謠平台稱不實

趙麗穎馳援上海物資被扔了？闢謠平台稱不實
上海嚴格實行「非必要不離滬」 堅決防止疫情外溢

上海嚴格實行「非必要不離滬」 堅決防止疫情外溢

熱門新聞

上海95歲老太驗出陽性被送進隔離點後，趁黑夜翻牆逃出，被路邊監視器拍下她翻牆的畫面。（影片截圖）

上海95歲老太拒隔離 拿掃帚1人戰6警察 還翻牆逃跑

2022-04-20 21:22
浙江省寧波市中級人民法院一審公開宣判美國籍被告人Abdulmateen故意殺人一案。取自央視

美籍外教「刺面部數刀」殺害女學生 中國法院判死

2022-04-21 11:56
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

親共學者張維為傳被打 中國網路一片叫好

2022-04-24 11:56
上海強推「硬隔離」，居民樓以彩鋼板隔斷。(視頻截圖)

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

2022-04-25 10:37
圖為東方航空空難同型的波音737-800型客機。（BBC資料照）

東航空難初步報告：飛機脫離巡航高度遭呼叫無回覆

2022-04-20 10:51
北京居民25日在北京朝陽區某家超市搶購物資。黃雅慧/攝

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

2022-04-25 13:26

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便
退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看

退役網球女將改當情色網紅 攜老公拍片網友搶看
「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕