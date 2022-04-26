香港人權新聞獎 宣布停辦

圖為香港一處書報攤。(美聯社)

香港 外國記者會發表聲明，今年停辦人權新聞獎，因過去兩年香港記者一直在「新的紅線」下運作，不想無意中觸犯法律，故暫停有關獎項。香港特首林鄭月娥 回應稱，外國記者會取消人權新聞獎頒獎，是私人機構自行決定，香港政府不能評論。

人權新聞獎自1995年起舉辦，由香港外國記者會、香港記協及國際特赦組織香港分會合辦。主辦者說，獎項主要為表彰新聞工作者就有關人權範疇的專業及傑出報導，旨在加強公眾對基本權利的尊重、提高對人權議題的意識，及關注發生人權危機地區。

香港外國記者會主席瑞凱德聲明稱，過去兩年香港新聞工作者仍要在不清晰的「新紅線」下工作，會方不希望無意中觸犯法律，因此決定停辦人權新聞獎。在公布得獎名單前幾個星期才宣布停辦，是艱難的決定，但目前仍未找到可行方法，強調停辦不反映會方對參賽作品及評審工作的看法。

文匯報1月撰文指，人權新聞獎得獎作品抹黑港警及中國政府，並指吳叡人是「台獨」分子，其獲獎文章是「鼓吹港獨的毒文」，涉違反國安法等，促請調查。

林鄭月娥昨回應說，個別機構停止舉辦獎項的實際原因「只有他們自己才知道」，香港政府官員不能評論，應由相關機構自行解釋停辦原因；又稱香港新聞自由受基本法保障。