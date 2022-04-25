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中國專家：動態清零不是禁疫情發生 是快速阻斷傳播

記者林汪靜／即時報導
中國工程院院士張伯禮近日表示，「動態清零」不是說絕對不讓疫情發生，是快速發現疫情採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播。（圖／取自中國中醫藥報）
中國工程院院士張伯禮近日表示，「動態清零」不是說絕對不讓疫情發生，是快速發現疫情採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播。（圖／取自中國中醫藥報）

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮近日表示，「動態清零」不是說絕對不讓疫情發生，核心內涵是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播。他強調，中國有能力實現「動態清零」。

央視新聞報導，張伯禮指出，「動態清零」和「絕對清零」是完全不同的兩個概念。「動態清零」是採取積極的措施，發現一起、撲滅一起，不是說絕對不讓疫情發生，核心內涵是快速發現疫情，快速採取措施來阻斷疫情的持續性社區傳播。

他說，真正實現「動態清零」是要有條件的、有基礎的，要有統一的領導、統一的意志和廣大民眾積極的配合，也要有堅強的基層隊伍來落實各項防控舉措，更要有充足的生活及防疫物資保障。當前在上海，中國幾萬名醫務人員、各方面的專家前來支援，建立了100多個方艙醫院。

他表示，反過來看，如果中國不實行「動態清零」方針，會出現什麼結果？按照中國的人口密度、人口結構，一旦放鬆疫情管控，會面臨病毒廣泛傳播、重症和死亡數量巨大的後果。

張伯禮提到，上海此次疫情，正是因為有那麼多的隊伍前來支援，才避免了醫療資源被擠兌，如果完全放開了，重症患者大量出現，「又該需要多少醫療資源才能應對？」如果真到那個時候，經濟發展、社會交流該如何進行也是難以想像，「每個人都在擔心自己是否會被感染，生活又如何才能安心？」因此，要堅定走自己的路，走「動態清零」的路。

他強調，武漢之後中國出現了幾十起本土聚集性疫情處置實踐證明，有能力實現「動態清零」，形成一系列經驗並取得很好的效果，以較小代價取得了較好效果，保障了人民健康和社會經濟穩步增長。

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