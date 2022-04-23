中越防長會面 越南防長：對中關係是重中之重

中國國防部長魏鳳和與越南國防部長潘文江4月23日舉行第七度邊境國防友好活動，圖為2021年第六度活動合影。（圖／中國國防部官網）

中國國防部 長魏鳳和與越南 國防部長潘文江，4月23日在中越邊界一齊出席「第七次邊境 國防友好交流活動」，越南防長在會中指出，對中關係是越南外交政策的重中之重。

據「越通社」報導，此次邊境國防友好交流活動在越南高平省廣和縣和中國廣西壯族自治區龍州縣舉行，中國國防部長魏鳳和在水口國際邊境口岸為越南人民軍代表團舉行歡迎儀式，其後雙方代表團在龍州縣會議中心舉行會談。

越南防長潘文江對中共近期高層會議表示祝賀之外，也強調，「越南黨、國家、政府和人民軍隊始終高度重視鞏固與中國的傳統友誼並全力推進全面戰略合作夥伴關係，將其視為越南外交政策的重中之重」。

魏鳳和則指出，在新冠肺炎疫情複雜嚴峻的背景下舉辦的第七次邊境國防友好交流活動，「充分彰顯了兩黨、兩國、兩軍之間的重要共識；體現雙方的高度重視，相信這些活動必將進一步加強中越友誼與團結，增進政治互信，密切務實合作，共同建設和平穩定的邊境，造福兩國人民」。

越通社並報導會談內容，對於「兩國之間的懸而未決的問題」，「雙方坦率地討論並同意從戰略高度出發，為了兩國的共同利益，在國際法的基礎上以和平方式解決問題」。