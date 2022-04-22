戶頭遭凍怎麼選？李家超競辦主任：辦法多不用擔心

香港前政務司長李家超參加特首選舉，但選舉無法使用戶頭，只能循其他渠道處理金流。（中新社）

香港 前政務司長李家超成為特首選舉唯一候選人，但競選之前就已經被美國制裁，銀行戶頭服務幾乎停擺，要如何進行競選活動？其競選辦公室主任譚耀宗指出，不用擔心，總有辦法。

港媒「香港01」引述知情人士指出，所有被美國制裁的香港官員連銀行服務都做不到，因為銀行再小都有涉及美元交易業務，所以都選擇小心為上，深怕遭受制裁令波及。就此而言，有想要捐款給李家超的商界支持者，被告知可以用現金捐款。

報導還引述熟悉選舉人士的說法，指不能使用銀行服務對競選影響不大，例如可以直接接受捐贈服務及物資，毋須在銀行上往來。根據香港《選舉開支最高限額（行政長官選舉）規例》，候選人選舉開支最高限額為1,760萬元港幣（約224萬美元），但《選舉指引》就開支與捐贈部分並無規定收付渠道，只列明申報要求及記存準確帳目，並開出收據。

李家超的競選辦主任、大陸全國人大常委譚耀宗受訪時表示「總有辦法」，而且處理渠道很多，保證「一定是合法、合規、可行，按本地選舉有關規定去籌募（競選經費），大家不用擔心」，但是譚耀宗拒絕透露競選辦處理選舉經費的具體途徑，只解釋不想為美國的所謂「制裁」宣傳，但強調處理途徑很多。

2020年7月14日，時任美國總統川普簽署《第13936號行政命令》，同年8月7日美國財政部 宣布將11名陸港官員納入制裁名單，包括林鄭月娥 、鄭若驊、李家超、鄧炳強、盧偉聰、曾國衞、陳國基、夏寶龍、張曉明、駱惠寧、鄭雁雄等。李家超宣布參選後，其YouTube帳號競選頻道近日被關閉，Facebook同樣表明禁用任何涉及支付功能的服務。

2017年港府曾公布，當時候任特首的林鄭月娥在競選期間一共籌得經費約1870萬元（約238萬美元），競選總開支約為1260萬元（約160萬美元），經費盈餘約610萬元（約78萬美元）。