中共20大前「最大政治」 港媒：樹立習權威

中共總書記習近平。(美聯社)

港媒分析，中共 20大今年秋天登場前，中國的「最大政治」是樹立最高領導人中共總書記習近平 的權威。

港媒今天刊登文章指出，地處中國西南邊睡的廣西壯族自治區在中國一向是不起眼的省區，最近卻成功「破圈」。

據指出，中共廣西第12屆委員會第三次全體會議本月17日在南寧召開，會議公報強調，「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

文章表示，這種表述引起了海內外的關注。

文章指出，在中共19大，「習思想」正式進入黨章；去年秋天舉行的19屆六中全會決議又宣示「兩個確立」的意義，即確立習核心、確立習思想，「對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」。

文章就此指出，中共20大（中國共產黨 第20次全國代表大會）前夕，樹立最高領導人權威被視為最大政治。

文章並表示，去年10月主政廣西的中共黨委書記劉寧是上述公報的操盤手。

實際上，本月12日起，劉寧已經以廣西黨委的名義推出6集電視專題片「緊跟偉大復興領航人」，在中國獲得廣泛關注。

據指出，中媒知名公眾號「長江」曾指出，上述專題片在中國全國率先喊響「緊跟偉大復興領航人」，為迎接中共20大的召開營造了良好輿論氛圍。

此外，官方廣西日報曾引述中山大學傳播與設計學院教授張志安說，「領航人」生動比喻了習近平的歷史使命和智慧擔當，「偉大復興領航人」的全新提法把中共的歷史使命和人民對美好生活的追求有機統一在一起，把中華民族偉大復興的中國夢與人民對中共最高領導人的政治認同緊密結合在一起。