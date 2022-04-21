1天致電3國外長 王毅3度強調「反台獨」

中國國務委員兼外長王毅4月20日接連致電高加索三國外長，強調反台獨。（路透）

中國國務委員兼外長王毅 4月20日分別與高加索地區的亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然外長通話，以慶祝與三國建交30周年，值得注意的是，在三通電話中，王毅都強調「反對任何形式的台獨行徑」。

據中國外交部官網消息，王毅在與亞美尼亞外長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）通話時表示，「中方相信亞美尼亞會繼續在涉及中方核心利益問題上堅定支持中方立場，堅守一個中國政策，反對任何形式的台獨行徑」。

而在跟喬治亞外長達爾恰什維利（Giorgi Kvirikashvili）通話時，王毅強調「中方高度評價格方在涉及中方核心利益和重大關切上的一貫支持，讚賞格方堅持一個中國政策，反對任何形式的台獨」；最後是與亞塞拜然外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）通話時，王毅仍強調「相信阿方會繼續在涉及中方核心利益的問題上支持中方正當立場，始終遵循一個中國政策，反對任何形式的台獨行徑」。

根據中國外交部官網，上述三國，除喬治亞外，另兩國外長都表示將繼續「奉行」、「恪守」一個中國原則。而一天之內致電三國外長，並接連強調「反對任何形式的台獨」，相當罕見。