中國疫情未止 亞洲博鰲論壇20日在海南如期開幕

「2022年亞洲博鰲論壇」將於20至22日召開。(中新網)

中國疫情 未止息，不過眾所矚目的大型對外活動「2022年亞洲博鰲論壇」將如期於20至22日召開。本次年會主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」。值得注意的是，會議採取高規格的防疫 控管，會場並進行嚴格的環閉管理。

本次年會將以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦，邀請各國政商學媒等各界代表與會。

而本次論壇防疫嚴格。據海南省疾病預防控制中心先前表示，所有參會人員及工作人員，原則上全程接種新冠疫苗。所有島外入瓊參會人員需在72小時持有3次核酸檢測 （每日1檢，連續3天）陰性證明。

此外，據瓊海市融媒體中心消息，為了做好論壇間的疫情防控，自18日0時至23日24時期間，對瓊海部分地區採取臨時閉環管理措施，並設置管理區。

由論壇提供給媒體的閉環管理內容顯示，閉環採「1+6+n」管理模式（一個東嶼島核心管理區，與博鰲國賓館圈、酒店保障圈等六個管理「泡泡」、及增加周邊酒店小泡泡圈）。在閉環期間，參會人員僅能在閉環區內點對點活動，並統一由主辦單位提供交通工具接送，途中不得私自下車。而年會期間，參會人員每日均須開展一次核酸檢測。

新華社報導，博鰲亞洲論壇秘書長李保東介紹說，為籌備好年會，論壇徵求了發起國、理事、諮委、會員、合作夥伴、學界、媒體等有關各方的意見與建議，「團結」「信任」「合作」「發展」成為有關各方的共同期盼。

據了解，為期3天的論壇將舉行30多場分論壇和活動，議題討論集中在疫情防治、世界經濟、綠色復甦與可持續發展、數位經濟、國際合作與全球治理與亞洲區域合作等六個方面，呼應有關各方的關切和訴求。