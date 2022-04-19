我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚮往「不用被任意隔離的地方」 上海移民諮詢暴增

莫德納新型追加劑 對Omicron等變種病毒更具防護力

螞蟻旗下網商銀行：逐步停止支付寶餘額轉入功能

記者林宸誼／即時報導
螞蟻集團旗下的網商銀行大樓外觀。(取自網商銀行官網)
螞蟻集團旗下的網商銀行大樓外觀。(取自網商銀行官網)

螞蟻集團旗下的網商銀行19日發布公告表示，基於業務規則調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能，同時，僅支持本人綁定的銀行帳戶轉入。目前，收錢碼商家將支付寶餘額提現至銀行卡，是無需支付手續費。

支付寶相關工作人員證實，網商銀行基於業務規則調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能。

中國基金報報導，消息一出，迅速引起中國網友的關注。不少網友認為，這是支付寶和網商銀行脫離開了。也有的表示，這是螞蟻的不支持螞蟻的……。

網商銀行指出，如果商家需將支付寶餘額提現，並轉入網商銀行，可以先提現至本人的其他銀行卡，再從該銀行卡轉帳至網商銀行。目前，收錢碼商家將支付寶餘額提現至銀行卡，是無需支付手續費的。

此外，據公告，網商銀行針對生意卡客戶和非生意卡客戶，目前相應新增資金、餘利寶有錢獎勵和支付用網商銀行發放免息額度活動，預計於今年 4 月 27 日起下線，基於免息額度領取採購進貨優惠券的活動也將同步下線。已獲得免息額度可正常使用。

資料顯示，網商銀行是由螞蟻集團發起，銀監會批准成立的中國首批民營銀行之一，也是第一家將核心系統架構在金融雲上的科技銀行，沒有線下據點，透過網路為使用者提供服務，於 2015 年 6 月 25 日正式開業。

截至最新，螞蟻科技集團持有近30%的股份，位居第一大股東。

2020年財報顯示，截至2020年末，網商銀行服務小微客戶數增長近7成，累計服務小微企業和個人經營者3507萬戶；得益於小微經營者的主動守信，在疫情衝擊下，不良率仍保持在1.52％的較低水準；淨利潤方面，由於大幅向小微讓利，淨利潤較2019年基本持平，為人民幣12.85億元。

支付寶 螞蟻集團 利潤

上一則

特斯拉上海超級工廠復工 零組件庫存僅滿足一周產能

下一則

阻民眾隱瞞確診 山東濟南停售感冒藥 惹民怨

延伸閱讀

人行推23條 加碼紓困企業 加大支持實體經濟力度

人行推23條 加碼紓困企業 加大支持實體經濟力度
網球／費德勒「夢幻合體」安海瑟薇 腹肌不敵瑞士美景

網球／費德勒「夢幻合體」安海瑟薇 腹肌不敵瑞士美景
「按摩一番」新增中國跨境支付系統 接受微信、支付寶及銀聯支付

「按摩一番」新增中國跨境支付系統 接受微信、支付寶及銀聯支付
疫情反覆 賠不起了 中國「隔離險」陸續下架

疫情反覆 賠不起了 中國「隔離險」陸續下架

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元