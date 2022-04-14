我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

據上海官方數據，3月1日以來，上海新冠感染累計已超過28萬3000例，其中95%以上是無症狀感染者，無人染疫死亡，已接種過疫苗者無人重症。然逾兩周的嚴格封控，令上海民眾和基層官員身心俱疲，上海虹口一名防疫官員疑因壓力過大自殺身亡。

中國官方昨通報，新增本土新冠染疫人數達2萬9317例，上海占了九成五。上海新增本土新冠確診2573例、本土無症狀感染者2萬5146例，共計2萬7719例。

上海市衛健委官員吳乾渝昨表示，目前上海本土病例大多數是輕型，重型有9例，除一人33歲，其餘8人都是老年人，介於70歲至93歲。均有嚴重的慢性病，例如晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病等，以及高齡等高風險因素，且都未接種新冠疫苗。

上海疫情持續居高不下，防疫官員承受極大壓力。13日晚間，中國社群平台盛傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力，在辦公室自縊。上海虹口區衛健委昨發布聲明證實錢文雄4月12日「不幸身亡」，並對此表示痛心與哀悼。

儘管上海本周起已實施分區分類差異化防控，但財新網指出，可相對自由流動的「防範區」所涉及的480萬人中，近九成在郊區。依然必須「足不出戶」的「封控區」則有1500萬人，「管控區」有178萬人。

全面封控迄今已逾兩周，嚴格防疫措施和民生物資缺乏，讓上海市民不滿的情緒高漲，許多人在微信轉傳電影「悲慘世界」的插曲：Do you hear the people sing？（你可聽到人民在高唱？）

中國社交媒體近期充斥著上海民眾對防疫亂象的不滿，昨天就有兩篇文章：「上海人的忍耐已經到了極限」、「上海逝者」在微信上瘋傳。前一篇細數疫情以來上海各種離譜的防疫作為，後一篇則記錄過去這段期間死於不當防疫作為的市民。

前一篇文章開頭就表示，「現在的上海人，每天晚上清點完冰箱憂心忡忡地睡下，每天早上搶完菜後忐忑不安地點開上海發布的數據，接著開啟一天的核酸、抗原、團購、罵娘，以及求助。不知道為什麼，每天都有刷新底線的事件」。但這兩篇社群文章很快就遭到封鎖。

防疫 社群 微信

上一則

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

延伸閱讀

上海供應鏈若無法復產 何小鵬：5月所有整車廠將停工

上海供應鏈若無法復產 何小鵬：5月所有整車廠將停工
上海封城威脅全球經濟的3大理由

上海封城威脅全球經濟的3大理由
上海防疫官員輕生 官方首表態：痛心和哀悼

上海防疫官員輕生 官方首表態：痛心和哀悼
中媒報導上海等8市擬放寬入境隔離 不到一日全面下架

中媒報導上海等8市擬放寬入境隔離 不到一日全面下架

熱門新聞

上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
歐新社

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

2022-04-11 22:50
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是
紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創
紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增