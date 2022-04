28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

據上海官方數據,3月1日以來,上海新冠感染累計已超過28萬3000例,其中95%以上是無症狀感染者,無人染疫死亡,已接種過疫苗者無人重症。然逾兩周的嚴格封控,令上海民眾和基層官員身心俱疲,上海虹口一名防疫 官員疑因壓力過大自殺身亡。

中國官方昨通報,新增本土新冠染疫人數達2萬9317例,上海占了九成五。上海新增本土新冠確診2573例、本土無症狀感染者2萬5146例,共計2萬7719例。

上海市衛健委官員吳乾渝昨表示,目前上海本土病例大多數是輕型,重型有9例,除一人33歲,其餘8人都是老年人,介於70歲至93歲。均有嚴重的慢性病,例如晚期腫瘤、嚴重心腦血管疾病等,以及高齡等高風險因素,且都未接種新冠疫苗。

上海疫情持續居高不下,防疫官員承受極大壓力。13日晚間,中國社群 平台盛傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄不堪壓力,在辦公室自縊。上海虹口區衛健委昨發布聲明證實錢文雄4月12日「不幸身亡」,並對此表示痛心與哀悼。

儘管上海本周起已實施分區分類差異化防控,但財新網指出,可相對自由流動的「防範區」所涉及的480萬人中,近九成在郊區。依然必須「足不出戶」的「封控區」則有1500萬人,「管控區」有178萬人。

全面封控迄今已逾兩周,嚴格防疫措施和民生物資缺乏,讓上海市民不滿的情緒高漲,許多人在微信 轉傳電影「悲慘世界」的插曲:Do you hear the people sing?(你可聽到人民在高唱?)

中國社交媒體近期充斥著上海民眾對防疫亂象的不滿,昨天就有兩篇文章:「上海人的忍耐已經到了極限」、「上海逝者」在微信上瘋傳。前一篇細數疫情以來上海各種離譜的防疫作為,後一篇則記錄過去這段期間死於不當防疫作為的市民。

前一篇文章開頭就表示,「現在的上海人,每天晚上清點完冰箱憂心忡忡地睡下,每天早上搶完菜後忐忑不安地點開上海發布的數據,接著開啟一天的核酸、抗原、團購、罵娘,以及求助。不知道為什麼,每天都有刷新底線的事件」。但這兩篇社群文章很快就遭到封鎖。

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz