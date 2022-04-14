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中媒報導上海等8市擬放寬入境隔離 不到一日全面下架

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被上海人的悲慘經歷嚇到 中國近期冰箱、冰櫃意外熱賣

記者林則宏／即時報導
中國部分地區近期冰箱、冰櫃意外熱賣。新華社
中國部分地區近期冰箱、冰櫃意外熱賣。新華社

上海因疫情突然採取封控措施，且時間從官方原先宣布的四天變成遙遙無期，讓許多中國民眾意識到預先儲存一定份量食物的重要性。中國財新網指出，在當前家電市場整體低迷下，中國部分地區近期冰箱、冰櫃卻意外熱賣。

報導引述家電業者說法稱，3月中國局部疫情反覆，居民外出活動減少，部分地區居家隔離，食物存儲需求增加，一定程度拉動了冰箱、冰櫃銷量增長。從家電業者海信的銷售數據來看，近期上海、深圳、廈門等地的冰箱、冰櫃銷量增長相對明顯。

電商平台「蘇寧易購」也指出，3月以來，蘇寧易購的冰箱銷量月比成長44%。冰箱銷量排名前五的城市分別為北京、成都、南京、重慶、西安；冰櫃銷量排名前五的城市分別為蘇州、南京、上海、北京、成都。

市調機構奧維雲網（AVC）的監測數據則顯示，3月，中國整體冰箱、冰櫃線上銷量年比分別成長1.89%和6.83%，成為僅有的兩項線上銷量出現正增長的家電細分品類。但線下渠道，冰箱、冰櫃銷量仍分別下滑26.92%和19.26%。

財新網指出，3月並非中國冰箱、冰櫃的傳統銷售旺季。製冷產品的旺銷售季通常是夏季，此外就是「6.18」、「雙十一」等各大促銷節期間。

報導稱，實際上，受地產行業調整、家電更新換代周期較長，以及疫情下民眾消費意願減弱等因素影響，目前中國家電零售市場整體低迷。數據顯示，2021年，中國家電市場整體零售規模達人民幣7,603億元，年比雖增長3.6%，但與未受疫情影響的2019年相比仍下滑了7.4%。

今年3月，中國空調、洗衣機、彩電等代表性的大家電產品都出現銷量與銷售額雙雙衰退的情況，部分品類銷售額降幅甚至超過30%。家電行業人士普遍認為，中國部分地區近期冰箱、冰櫃意外熱賣，應與疫情有關。　　

疫情 北京 電商

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