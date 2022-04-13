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經濟下滑壓力增大 李克強要求加大出口退稅並適時降準

記者林則宏／即時報導
圖為中國國務院總理李克強4月11日至12日在江西視察時特別察看水稻插秧，他強調「糧食足天下安」，要確保國家糧食安全。新華社
圖為中國國務院總理李克強4月11日至12日在江西視察時特別察看水稻插秧，他強調「糧食足天下安」，要確保國家糧食安全。新華社

受新冠肺炎疫情等因素影響，中國3月份進口意外衰退0.1%，出口年增率也降至14.7%。針對經濟下滑壓力加大，中國國務院總理李克強13日決定，將進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展。他並要求，要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度。

中國海關總署13日上午發布今年第1季外貿進出口數據。中國海關總署新聞發言人李魁文坦言，當前國際、國內環境有些突發因素超出預期，中國外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，加上去年基期較高等因素，今年要實現「穩外貿」的目標，需要付出更大努力。

李克強本月7日在北京主持召開專家和企業家座談會時就指出，當前世界局勢複雜演變，中國國內疫情近期多發，有些突發因素超出預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰。

據新華社報導，李克強13日主持召開國務院常務會議，「部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生；決定進一步加大出口退稅等政策支持力度，促進外貿平穩發展；確定加大金融支持實體經濟的措施，引導降低市場主體融資成本」。

在促進消費方面，李克強提出，消費對經濟具有持久拉動力，事關保障和改善民生。他要求要應對疫情影響，促進消費恢復發展。加快線上線下消費融合，培育壯大智慧產品和服務等「智慧+」消費。同時擴大重點領域消費，促進醫療健康、養老、托育等服務消費，鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施。同時挖掘縣鄉消費潛力，引導商貿流通企業、電商平台等向農村延伸。

在「穩外貿」方面，李克強指出，為助力外貿企業緩解困難、促進進出口平穩發展，要更好發揮出口退稅的效用，並從多方面優化外貿營商環境，加快退稅進度，提高出口貨物退運通關效率。

在加大金融支持實體經濟方面，李克強表示，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備覆蓋率，適時運用降準等貨幣政策工具，推動銀行增強信貸投放能力，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶的支持力度，向實體經濟合理讓利，降低企業綜合融資成本。

李克強 疫情 退稅

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3月中國對俄出口下滑 或表明中企態度謹慎

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