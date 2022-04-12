我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林地鐵槍案 西維爾:未以恐襲為動機展開調查

今年常春藤 申請破紀錄 錄取創新低

上海封城亂象叢生 員工睡公司、病患家屬上網求助

中央社上海12日綜合外電報導

中國上海市封城後，引發民情沸騰。許多白領階級被迫住在公司，以免金融活動中斷；還有民眾因封城導致就醫困難，只能在網路上「眾包」（crowdsourcing）醫療援助。

法新社報導，3月下旬，在上海封城前不久，金融工作者羅密歐（Romeo，化名）因為擔心受到封控措施影響，因此決定搬到位於浦東的辦公室。

隨著企業努力在這個世界主要金融中心之一持續經營，有些人，比如羅密歐，只能被迫過著有家歸不得的生活。

不願透露真實中文姓名的羅密歐告訴法新社：「有些人睡在（公司）1樓和2樓，每個人都會去自己的辦公室睡覺。」

他形容，晚間「大家不會被強迫交談…每個人都很安靜，並尊重彼此的距離和隱私。」白天的辦公室禮儀，晚上也仍然適用。

對於上海的其他工人來說，個人隱私早就成了奢侈品。社群媒體影片顯示，為確保生產不致中斷，在封閉工廠裡，許多工人只能睡在簡陋鋪位上。

家住浦西的蔡先生（Frank Tsai）也說，封城10多天後，他的糧食配給開始「不斷縮水」。

蔡先生透露，這段期間，「我對餐點和食物攝取的擔憂是我這輩子從未有過。」在疫情前，他的公司專門舉辦講座活動。

隨著封城時間逐漸拉長，部分居民只能以物易物，或是出高價購買食物。

一名居住在上海的馬姓女子說，她花了400元人民幣（約63美元），只買到一箱泡麵和一瓶汽水，「我只想囤點物資，因為我不確定這會持續多久。」

與此同時，受到封城影響，上海許多患有非COVID-19疾病的居民因為無法出門就醫，只能在網路互助平台與社群媒體聊天群組張貼求助訊息。

一名周姓女子說，由於她與母親習慣前往的醫院遭到封鎖，癱瘓的母親已大約1個月無法更換導尿管，她很擔心會引發感染，因此上網求助。

周小姐說，一般來說，更換導尿管程序只需要10分鐘，但她已被5間醫院拒絕，因為這些醫院的相關部門皆已暫時關閉。

即使部分醫療機構仍正常營運，但仍有部分患者說，他們無法獲准離開家門或取得交通工具，前往接受治療。

儘管上海當局3月曾要求醫療院所繼續收治非COVID-19、且有緊急醫療需求的患者，如洗腎或癌症治療，許多人仍難以獲得醫療照護。

現在已有不少志工介入協助。一名自稱艾咪（Amy）的志工表示，一名患者收到詳細指示，教導他如何避開繁瑣手續，並越過黃浦江，到上海另一側就醫。

此外，還有大學生繪製表格，並彙整約1600筆網路求助資訊。由於疫情在中國是個敏感話題，他要求匿名報導此事。

想盡辦法替罹癌父親取得治療藥物的裴姓男子也說，一名志工將他加入一個聊天群組，他在裡面看到供應相關藥物的藥局所在，此後聊天室裡的志工還替他把藥送到黃浦江另一邊，「他們真的幫了大忙」。

封城 社群媒體 疫情

上一則

南方航空做起直播副業 空姐帶貨、銷售額破22萬美元

延伸閱讀

「世紀婚禮」婚紗照美如童話 貝克漢家喜迎億萬媳婦

「世紀婚禮」婚紗照美如童話 貝克漢家喜迎億萬媳婦
陸封城衝擊產業鏈 新台幣貶破29元 創近19個月以來新低

陸封城衝擊產業鏈 新台幣貶破29元 創近19個月以來新低
上海公布首批分區防疫名單 7565防範區率先「微解封」可上街活動

上海公布首批分區防疫名單 7565防範區率先「微解封」可上街活動
上海封城民怨深 市委書記李強視察 居民嗆「有罪於國」

上海封城民怨深 市委書記李強視察 居民嗆「有罪於國」

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵 槍手掃射 10人中彈16傷

影／紐約布魯克林地鐵 槍手掃射 10人中彈16傷
將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注
光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃

光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃