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上海抗疫遭質疑 趙立堅：沒有一場疫情不會過去

中央社北京11日電
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）

上海的COVID-19感染人數激增，中國當前抗疫政策有效性受到質疑。中國外交部發言人趙立堅說，中央與地方對上海疫情高度重視，並稱「沒有一場疫情不會過去」。

根據北京日報app（應用程式），今天中國外交部例行記者會上，有記者提問：中國在上海依然堅持動態清零的政策，現在上海的感染人數激增，還有很多是無症狀的感染者，中方是否擔憂當前政策的有效性，中方是否考慮在未來全面開放？

趙立堅說，當前全球新冠肺炎疫情仍起伏反覆，中國政府堅持「人民至上、生命至上」的理念，本著對本國和世界人民負責的精神，實施動態清零的防疫總方針。

他還稱，兩年多來，中國是全球COVID-19感染率、死亡率最低的國家之一。「實踐證明，中國防疫政策符合中國國情和防疫需要，而且行之有效，為全球抗疫作出了重要貢獻。」

他說，中央政府還有相關的地方省市對上海的疫情都高度重視，全國各地都派出大量的醫護人員還有志願者，並調撥大量的物資馳援上海。

趙立堅說：「我們都為上海加油。我們相信有了中國共產黨的領導，有全國人民的眾志成城，有全國各地的幫助，上海的疫情一定會很快得到遏制。」

至於中國其他地方的疫情，他表示也有絕對的信心，將最終戰勝疫情。「沒有一場疫情不會過去，沒有一場戰爭不會結束。」

上海自4月1日「封城」以來，每天新增病例數不斷增加，10日新增已逾2萬6000例。上海的疫情以及官方強硬的封控措施，已經引發外國使領館的重視。

美國駐中國大使館9日下午發布聲明，表示鑒於中國病例數激增及官方應對措施帶來相關限制的影響，美國國務院8日批准非緊急美國政府僱員與緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。美方並指責中國方面任意執行法律。

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