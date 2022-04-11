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「與資本勾連」收受9000多萬人民幣 杭州前書記周江勇遭起訴

記者賴錦宏／即時報導
杭州前市委書記周江勇，被提起公訴。（取材自央視）
杭州前市委書記周江勇，被提起公訴。（取材自央視）

據新華社報導，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇涉嫌受賄一案，由中國國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由安徽省滁州市人民檢察院審查起訴。近日，滁州市人民檢察院已向滁州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人周江勇享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。

檢察機關起訴指控：周江勇利用擔任公職期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

另，據官方「長安街知事」公眾號消息，據檢方指控，周江勇的受賄行為可上追至其擔任浙江省鄞縣副縣長時期（2001年至2002年），距其落馬被查已有約20年。

周江勇出生於1967年9月，浙江寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市市長、市委書記等職，2017年任浙江省委常委、溫州市委書記，2018年任浙江省委常委、杭州市委書記。

2021年8月，周江勇接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2022年1月，他被開除黨籍和公職。

周江勇被指喪失理想信念，背離「兩個維護」，政治意識淡漠，對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；組織原則缺失，應私營企業主請託違規選拔任用乾部，不按規定報告個人有關事項。

據報導，在中國針對官員的處分通報中，「與資本勾連，支持資本無序擴張」是首次出現，而「應私營企業主請託違規選拔任用幹部」的表述也很罕見。

2022年1月，央視反腐專題片「零容忍」第五集「永遠在路上」播出，披露了周江勇「搞家族式腐敗」、「與資本勾連」的部分案情，他和弟弟周健勇搞「一家兩制」，一個從政、一個經商，周江勇利用公權力為周健勇經商提供幫助。

比如，從2013年到2017年期間，周江勇先後在涉及舟山、溫州的多個項目中，按照周健勇傳達的請託，為一家建築公司的老闆史時紅提供幫助，周健勇則先後八次以「借款」為名收受史時紅所送的錢財，總計金額達人民幣9000多萬元（約1417萬美元）。

中共

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