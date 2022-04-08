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民怨沸騰 上海再度核酸普篩後將改採分區分級防控

記者林則宏／即時報導
圖為3月31日晚間，一名外送員送餐給被正在封閉管理中的民眾，之後上海外賣也因嚴格的防疫規定大面積停擺。路透
圖為3月31日晚間，一名外送員送餐給被正在封閉管理中的民眾，之後上海外賣也因嚴格的防疫規定大面積停擺。路透

上海長時間實施「全域靜態管理」已導致民怨沸騰，上海市副市長宗明9日上午宣布，上海擬再開展一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度，將上海畫分為「封控區」、「管控區」和「防範區」三區，進行階梯式管理。

上海市政府原先宣布，以黃浦江為界，分區分批實施封控與核酸篩查。28日5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；4月1日3時起，改對浦西實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

但3月30日晚間，上海又宣布改採「全域靜態管理」，絕大多數民眾迄今已被封控超過一周時間，不少小區甚至已被關在家中超過兩周，民眾日常生活與飲食均出現問題，網路上不斷傳出有居民走出家門抗議，甚至與防控人員爆發衝突的消息。

在9日上午召開的疫情防控記者會上，宗明表示，3月以來的這次疫情來勢洶洶，Omicron變異株傳播速度快、隱匿性強，疫情發生後，經過多輪篩查，發現了相當數量的陽性感染者，防控形勢極其嚴峻。

宗明稱，上海堅持外「動態清零」總方針不動搖。為有效遏制疫情擴散蔓延，根據大陸中央新冠疫情社區防控的有關規定，結合之前多輪篩查情況，擬再開展一次全員核酸檢測，並根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控。

根據宗明說法，之後上海將依據風險程度的大小，按照三區畫分原則，進行階梯式管理。這也代表上海目前的防控措施將略為鬆綁，而所謂三區是指「封控區」、「管控區」和「防範區」。

「防範區」指近14天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是減少流動，避免聚集，可在行政區域內適當活動，但嚴格限制人員聚集。

「管控區」指近7天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天居家健康監測，足不出小區、嚴禁聚集、錯峰取物，原則上居家，在嚴格做好個人防護的前提下，民眾可以下樓，分開時間到指定區域無接觸式取用物資。

「封控區」指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天封閉管理，區域封閉、足不出戶、服務上門。

宗明表示，封控區與管控區之間，將根據疫情變化動態調整。她強調，上海疫情防控現在到了最關鍵的時刻，容不得絲毫的「鬆勁」，「我們繼續要少流動、嚴管控，以最快的速度阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零」。

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