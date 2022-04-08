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路透：中國招標採購AI分類技術 增強監控效率

中央社北京8日綜合外電報導

路透社報導，中國當局正在升級對民眾的人臉辨識監控工具，並透過招標採購最新人工智慧（AI）技術，以將收集到的大量民眾個資適當分類，讓監控行動變得更有效率。

路透社檢視可公開取得的超過50份文件後發現，在過去4年裡，中國有數十個實體購買稱為「一人一檔」（one person, one file）AI技術軟體，其中大多是在2021年開放招標。

所謂的「一人一檔」技術可提升現有監控軟體效能。儘管現有系統可收集個人數據，但必須留待執法部門或其他人員來進行人工分類。

新系統旨在分析這些實體收集的龐大數據，並使用複雜演算法和機器學習技術針對個人創立自定義文件。當軟體對資料進行分類時，個人檔案也會自動更新。

智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）資深研究員馬曉月（Mareike Ohlberg）表示，一人一檔「是一種資訊分類技術，可讓個人追蹤變得加容易」。

根據河南省公安部門去年7月的招標書，一人一檔系統「具備獨立學習能力，可隨數據量增加優化檔案創建的準確性。部分遮蔽、戴口罩或戴眼鏡的臉部，以及低解析度人像，也可相對準確地歸檔。」

根據史丹佛大學（Stanford University）國際安全與合作中心（Center for International Security and Cooperation）博士後研究員傑福瑞．丁（Jeffrey Ding）的說法，北京現有監控軟體除無法進行資料分析整理外，也無法將個人資料與即時位置聯繫起來，除非民眾位於機場等安檢站。

路透社發現，在「一人一檔」首次提出專利申請後的4年裡，全國地方當局，包括北京人口稠密地區和甘肅等開發程度較低省分，已開放至少50次招標，其中32次集中在2021年。

目前包括商湯科技（SenseTime）、華為、曠視科技（Megvii）、雲從科技（Cloudwalk）、大華科技（Dahua）和百度（Baidu）雲端部門等共22家科技公司，可提供相關技術軟體。

根據政府招標書，採購這種升級版軟體的部分使用者，例如學校，希望監控其設施外面的陌生面孔。

多數使用者，比如大量藏人聚居的西南部四川省阿壩州的公安機構，則是因為更明確安全目標而購買這種軟體。當地的招標書指出，該軟體有助「維護政治安全，社會穩定和人民間和平」。

北京方面堅稱，其針對人民的監控行動不僅對打擊犯罪至關重要，也是遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播的關鍵。

人權觀察（Human Rights Watch）等人權倡議者則認為，中國正在打造一個侵犯隱私的全面監控國家，並不公平地鎖定特定群體，譬如維吾爾族穆斯林等。

北京 公安 AI

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