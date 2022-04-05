我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

上海封控使飼主與寵物分離 毛小孩照顧成難題

中央社／上海5日電
上海疫情蔓延，不少寵物飼主擔心確診或無症狀必須被隔離，寵物安置與照顧成大問題。上海的寵物救助組織、醫院等陸續展開救援與輔導工作。（取材自澎湃新聞影片）
上海疫情蔓延，不少寵物飼主擔心確診或無症狀必須被隔離，寵物安置與照顧成大問題。上海的寵物救助組織、醫院等陸續展開救援與輔導工作。（取材自澎湃新聞影片）

上海疫情蔓延，不少寵物飼主擔心確診或無症狀必須被隔離，而與毛小孩分離。寵物安置與照顧成大問題。在這樣的情形之下，上海的寵物救助組織、醫院等陸續展開救援與輔導工作。

根據第一財經、鳳凰財經報導，目前上海並沒有明確政策說明，飼主被隔離後寵物的照顧與處置措施。在沒有明確的政策之前，飼主與居委會、一線防疫人員的溝通成了關鍵。飼主既得動情，也得講理。此外還要看運氣。

李明麗有超過兩年的寵物救助志工經驗，她受訪時提到，過去主要的工作是轉發領養資訊、宣傳飼養寵物的知識。然而，在上海這輪疫情期間，工作內容變成接聽飼主的電話，以及為他們做心理輔導。

她說，目前前來求助的飼主大多不是因為確診而被隔離，而是因為居住的社區有確診者而被封，擔心如果在往後自己被認定為密接者而須外出隔離，家中寵物沒人照顧；此外，飼主也擔心，若不幸確診，寵物是否會被「無害化處理」（撲殺）。

報導提及，李明麗遇到的情形非個案，大部分在上海的寵物救助組織、寵物醫院、寵物店和寄養機構，從3月以來陸續接到類似的需求。此外，還有一些飼主已經被通知隔離，迫切需要這類機構協助把寵物從封控的社區裡接出來並在機構安置、照顧。

報導引述一家寄養機構的負責人表示，過去一週每天只能睡兩小時，經常在凌晨3、4時接到飼主帶著焦慮情緒打來的電話。焦慮的原因之一，是害怕遇上「最壞的情況」，不少飼主提到之前在其他省市的「無害化處理」案例。

李明麗指出，「目前沒有到上海有撲殺動物的案例和政策」是目前對飼主而言，一句有效的安撫的話，這能讓飼主多一道心理上的底線，因為「很多來求助的人，就是想求一份底氣和安全感。」

造成飼主焦慮的另一個原因，如果防疫人員進屋消毒時，寵物因為消毒水引起中毒等不良反應怎麼辦？如果自己在離開家時匆忙而沒來得及給寵物放足水與糧食，寵物餓死、渴死怎麼辦？

一名在上海經營寵物照護仲介平台的工作人員在報導中提及，越來越多飼主提前預訂照護人員，確保寵物在自己確診時有人託付，獲得一點確定性。

一名住在靜安區，家中飼養兩隻狗的許姓台灣民眾告訴中央社，比起自己，不少飼主更擔心家中的寵物。「有幾個熱心的朋友聯絡了一些寵物組織或寵物店，組了一個群，在裡面除了可以訂購寵物食品外，也有安排若飼主確診須隔離，寵物如何安置或由其他飼主代為照顧的方式。」

然而她也坦言，考量到每個飼主居住環境不同，寵物店或醫院的照顧能量有限，這目前只是朋友間的救助網路，難以擴大。 

疫情 防疫

上一則

新機價格貴、舊機撐著用 中國00後換手機變慢了

下一則

新聞焦點／抗疫打閃電戰 穩經濟要靠持久戰

延伸閱讀

上海單日新增新冠感染破萬 中國15省3.8萬名醫護支援

上海單日新增新冠感染破萬 中國15省3.8萬名醫護支援
上海市民公開信籲停止清零政策 微博帳號被封

上海市民公開信籲停止清零政策 微博帳號被封
彭于晏在上海社區篩檢引騷動 身旁長髮女身分造成議論

彭于晏在上海社區篩檢引騷動 身旁長髮女身分造成議論
除機場線 5日凌晨起上海全市交通仍暫停

除機場線 5日凌晨起上海全市交通仍暫停

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護