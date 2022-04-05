韓國出口服裝帶新冠病毒？北京、遼寧、江蘇均傳確診

儘管每天仍有數十萬人染疫，但南韓政府仍決定本月起放寬防疫規定。圖為南韓職棒韓華老鷹隊與鬥山熊隊4月2日在首爾蠶室棒球場開打，大批球迷正在選購服飾等紀念品。（路透）

據人民日報社旗下「健康時報」報導，中國北京、遼寧、江蘇近日接連傳出因南韓 進口服裝而導致的確診病例。遼寧省大連市疾病預防控制中心已於4日發布通知，要求當地民眾近期不購買、不轉銷南韓進口服裝等進口物品。北京也宣布，將強化對來自疫情 高風險國家和地區進口貨物和的防疫 管理。

報導稱，據北京市朝陽區微信公眾號發布的訊息，截至4日7時，朝陽區新增5名新冠核酸檢測陽性，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住人。

4月2日，遼寧大連新冠肺炎疫情防控總指揮部通報，4月1日大連市新增的1例陽性感染者基因序列為Omicron變異株（BA.2進化分支），該陽性感染者為經營韓國進口服裝商店店員，經對其經營的韓國進口服裝、包裝袋內表面檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。通報指出，不排除因接觸被新冠病毒汙染的進口物品感染的可能。

同日，江蘇常熟新冠肺炎疫情防控指揮部也通報，當地3月28日報告的1例確診病例，經反覆疫調和檢測，其住處衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性，其他環境、密切接觸者、次密切接觸者和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合中國國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析，該例疫情與網購韓國服裝有關。

韓國新冠肺炎疫情一直十分嚴重。據韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部5日通報，截至當日零時，南韓較前一天零時新增感染新冠病毒確診病例26萬6135例，累計確診1426萬7401例。

但韓國政府認為，目前疫情已達高峰，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部上個月底宣布，4月1日起，所有完成疫苗接種的海外入境者不用再進行居家隔離。

本月4日至17日，南韓也將實施新版防疫措施，將私人聚會人數從8人放寬至10人，營業性娛樂場所、舞廳、餐廳、咖啡廳、練歌房、桑拿房、室內體育設施、網吧和影院等的營業截止時間，從晚上11點延長至12點。

南韓政府稱，如果在實行新版防疫措施的兩周內疫情仍明顯趨穩，且重症病例數得到控制，醫療系統足以承壓，將考慮完全解除私人聚會人數限制和營業時間限制規定。