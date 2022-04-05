我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

韓國出口服裝帶新冠病毒？北京、遼寧、江蘇均傳確診

記者林則宏／即時報導
儘管每天仍有數十萬人染疫，但南韓政府仍決定本月起放寬防疫規定。圖為南韓職棒韓華老鷹隊與鬥山熊隊4月2日在首爾蠶室棒球場開打，大批球迷正在選購服飾等紀念品。（路透）
儘管每天仍有數十萬人染疫，但南韓政府仍決定本月起放寬防疫規定。圖為南韓職棒韓華老鷹隊與鬥山熊隊4月2日在首爾蠶室棒球場開打，大批球迷正在選購服飾等紀念品。（路透）

據人民日報社旗下「健康時報」報導，中國北京、遼寧、江蘇近日接連傳出因南韓進口服裝而導致的確診病例。遼寧省大連市疾病預防控制中心已於4日發布通知，要求當地民眾近期不購買、不轉銷南韓進口服裝等進口物品。北京也宣布，將強化對來自疫情高風險國家和地區進口貨物和的防疫管理。

報導稱，據北京市朝陽區微信公眾號發布的訊息，截至4日7時，朝陽區新增5名新冠核酸檢測陽性，均為專營韓國服裝的望京SOHO小金閣閣服裝店的店員和同住人。

4月2日，遼寧大連新冠肺炎疫情防控總指揮部通報，4月1日大連市新增的1例陽性感染者基因序列為Omicron變異株（BA.2進化分支），該陽性感染者為經營韓國進口服裝商店店員，經對其經營的韓國進口服裝、包裝袋內表面檢測出新冠病毒核酸單基因陽性。通報指出，不排除因接觸被新冠病毒汙染的進口物品感染的可能。

同日，江蘇常熟新冠肺炎疫情防控指揮部也通報，當地3月28日報告的1例確診病例，經反覆疫調和檢測，其住處衣櫃內4份網購韓國衛衣檢出陽性，其他環境、密切接觸者、次密切接觸者和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合中國國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析，該例疫情與網購韓國服裝有關。

韓國新冠肺炎疫情一直十分嚴重。據韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部5日通報，截至當日零時，南韓較前一天零時新增感染新冠病毒確診病例26萬6135例，累計確診1426萬7401例。

但韓國政府認為，目前疫情已達高峰，南韓疾病管理廳中央防疫對策本部上個月底宣布，4月1日起，所有完成疫苗接種的海外入境者不用再進行居家隔離。

本月4日至17日，南韓也將實施新版防疫措施，將私人聚會人數從8人放寬至10人，營業性娛樂場所、舞廳、餐廳、咖啡廳、練歌房、桑拿房、室內體育設施、網吧和影院等的營業截止時間，從晚上11點延長至12點。

南韓政府稱，如果在實行新版防疫措施的兩周內疫情仍明顯趨穩，且重症病例數得到控制，醫療系統足以承壓，將考慮完全解除私人聚會人數限制和營業時間限制規定。

疫情 南韓 防疫

上一則

澳、以學者：中國死囚腦死前遭活摘心臟 手術室如刑場

下一則

新機價格貴、舊機撐著用 中國00後換手機變慢了

延伸閱讀

北韓金與正：遭受南韓攻擊時 平壤不得不使用核武

北韓金與正：遭受南韓攻擊時 平壤不得不使用核武
北京新增本土感染10例 涉3條傳播鏈

北京新增本土感染10例 涉3條傳播鏈
韓媒爆文在寅屈從中國減少使用薩德 尹錫悅陣營要真相

韓媒爆文在寅屈從中國減少使用薩德 尹錫悅陣營要真相
Omicron大流行 北京江蘇遼寧或與南韓進口服裝有關

Omicron大流行 北京江蘇遼寧或與南韓進口服裝有關

熱門新聞

「阿姨我不想努力了」，網上關於富婆包養的話題永遠都能引發年輕人關注，圖為示意圖，非本人。（取材自正經嗶嗶）

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

2022-03-30 13:00
圖為雲南大學2019年舉行本科學生閱兵暨軍訓成果匯報資料照。中新社

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

2022-03-29 12:58
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海最大集中隔離點部分區域30日施工完成，啟用在即。(取材自上觀新聞)

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

2022-03-30 23:09
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護