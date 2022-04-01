上海傳一老年護理醫院爆發疫情 有屍體被抬走

上海目前新冠肺炎疫情嚴峻，圖為3月31日上海街頭景象。Getty Images

上海新冠肺炎疫情 嚴峻，華爾街日報引述知情人士的話指出，一家大型老年護理醫院爆發疫情，有護工表示看到有屍體被抬走，但未能確定是染疫還是慢性病致死。

上海3月31日新增4,502例本土病例，包括358例確診、4,144例無症狀感染。但上海本輪疫情以來，未有報告死亡病例。

報導引述上海市東海老年護理醫院六名替補護工表示，他們親眼見到或聽說該院最近有幾具屍體被抬走，並表示該院至少有100人的新冠檢測 為陽性。另，有在該院工作10多年的護工表示，護工、護士和醫生也都被感染。

該院沒公布數據，目前未能確定這些死亡病例，是因新冠感染還是其他慢性疾病而離世。有患者親屬表示，在感染新冠的護工被隔離後，他們的親人就無人照看。

報導指出，東海老年護理醫院院長辦公室和總務的電話無人接聽，上海市政府也沒有回應。

東海老年護理醫院位於浦東新區，成立於2002年，是一家集合「老年醫療、老年護理、老年康復、臨終關懷」的綜合醫院。據2020年的報導，該院當時住有1,800多名長者。

報導表示，這家上海市容量最大的老年護理中心，2021年沒有報告新冠感染病例。

而該院3月25日曾在微博 表示，從3月12日凌晨開始實施閉環管理，對確診病例將轉至定點醫院及時治療，但沒有說明疫情情況。

此外，微博上也有網友爆料，多間家政公司隱瞞實情，以「養老院招人，日薪人民幣500到800元，工作一到兩個月」為名，招募家政阿姨，並向每人收取人民幣1,000到2,000元介紹費。

但這些家政工28日晚到達後，發現東海老年護理醫院內有大量陽性感染者，之前感染的醫護人員被送去隔離，「管理非常混亂，沒有廁所，沒有地方住，昨天半夜很多危重症老人被拉走」。

發文指出，有50名家政工被困在該院，希望能趕快離開醫院、盡快做核酸、前往隔離地點。3月31日，院方稱，接政府通知，允許這家政工離開，但院方拒絕承擔出去後的隔離費用。