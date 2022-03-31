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上海：離滬者須持48小時核酸、24小時抗原雙陰性證明

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上海：離滬者須持48小時核酸、24小時抗原雙陰性證明

記者陳政錄／即時報導
上海疫情嚴峻，官方要求離開上海者除了要核酸檢測陰性證明外，還要新冠抗原陰性證明。新華社
上海疫情嚴峻，官方要求離開上海者除了要核酸檢測陰性證明外，還要新冠抗原陰性證明。新華社

上海市政府當地時間31日晚間，再度通報經動態調整後的防疫新規。據「上海發布」，離開上海的人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明，否則現場勸返。

上海市政府新聞辦公室公眾號「上海發布」指出，為遏制疫情擴散蔓延，繼續強化「非必要不離滬（滬為上海的簡稱）」政策。

通告指出，自4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。上海市機場、碼頭、火車站以及高速公路等，將展開離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。

通告表示，對於無法提供核酸和抗原檢測相關證明文件的，現場予以勸返，不得離滬。

據上海市防疫規定，全市正以黃浦江為界，分兩大區域分批封控，浦東、浦南及毗鄰地區3月28日5時起至4月1日5時封控，浦西地區4月1日3時起至4月5日3時封控。

隨著浦東核酸檢測大致完成，上海市政府31日晚間也公告對於浦東、浦南及毗鄰區域後續分區防控有關事項，4月1日5時起，實行分區分類、網格化管理，依是否有出現陽性者，分為繼續封控管理的封控區，以及管控區、防範區三種不同規格的階梯化管理。

據上海市衛健委通報，30日上海新增本土新冠肺炎確診病例355例、本土無症狀感染者5,298例。此輪疫情爆發以來，上海染疫人數已超過3萬例，並向外擴散到至少21個省市，因此不少地區要求自上海「入境」者，需進行7到14天不等的隔離觀察。

檢測 疫情 防疫

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