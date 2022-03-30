英法官辭任港終審法院職務 特首表遺憾 反駁英方指控

對於英國 最高法院院長韋彥德（Robert Reed）和副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）辭任香港 終審法院非常任法官，香港行政長官（特首）林鄭月娥 表示遺憾，並反對英方相關指控。

林鄭月娥昨晚發表聲明表示，香港回歸以來，一直對其法治引以自豪，而特區政府也嚴格依法辦事，這些價值是香港賴以成功的基石，受到基本法相關條文保障，並建基於特區獨立的司法權，包括終審權和不受任何干涉的法院審判制度。

她說，對於兩位卓越法官隨著英國政府決定終止多年來一直備受尊重、也符合香港與英國利益的協議而辭去終審法院的職務，「我們別無選擇，只能無奈接受」。

但林鄭月娥說：「我們必須堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任與香港實施香港國安法或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控。」

香港特區政府發言人也說：「我們不能接受任何針對有關香港實施香港國安法的無理指控。令人震驚的是，一些海外政客在涉及國家安全的問題上採取雙重標準，對香港局勢作出毫無根據的誣衊，蓄意抹黑。」

發言人說：「指控香港管治背離港人享有上述基本權利和自由或是導致法官辭任原因之說以偏概全，毫無實質證據。若一些重要決定乃基於觀感或政客偏頗的評估，甚或不恰當的政治壓力所作出，我們對此深感不安。」

據港媒報導，韋彥德與賀知義在與英國政府商討後，決定辭去香港終院非常任法官職務，原因是港區國安法令香港失去政治和言論自由。