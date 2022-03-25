我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去哪了？俄羅斯國防部長消失2周 遭爆「心臟病發」

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

中國新增5600例確診 上海感染者暴增至2269例

記者林則宏／即時報導
圖為上海一名外送員正要將餐點送給封控區內的民眾。路透
圖為上海一名外送員正要將餐點送給封控區內的民眾。路透

據中國國家衛健委通報，3月25日，中國報告新增本土新冠肺炎確診病例1280例，其中吉林省1122例，上海38例，天津35例。另外，當天中國還報告新增本土無症狀感染者4320例，其中上海2231例，吉林1374例，河北184例。

值得注意的是，上海25日新冠陽性人數又比前一天明顯增加。為此，上海多處區域即日起將進行封控篩檢。其中，感染人數最多的浦東區宣布，26至28日對全域封控街鎮所有人測1次核酸，其餘27個街鎮進行1次抗原檢測

長寧區26日至28日也全區開展抗原篩查；靜安區26日將全區域開展1次居民抗原自測，並要求市民做到「相對靜止」、「非必要不外出」，如確需外出，做好個人防護工作。

針對當前疫情，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏在25日記者會中表示，他已看到兩個趨勢：一、現在感染數據雖仍在上升，但指數級上升趨勢已被打斷；二、非管控區域陽性感染人數比例不斷下降。目前所有發現的陽性感染者中，非管控區域占比已降至約10%，這意味拐點必定會出現。

但他也強調，疫情拐點會不會出現需要上海全體市民配合進行核酸檢測。如果核酸檢測能做到位，就可以把R0值控制到1以下。

張文宏說，「上海現在是最艱難的，如果離開所有市民的幫助，我個人覺得專家解決不了問題，我自己本人每天也只能救幾個病人而已。整體來講，我們現在到了新階段，拐點何時來臨？各方都要做出努力。」

截至25日24時，中國現有確診病例2萬7312例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者37萬2498人。

檢測 疫情 新冠肺炎

上一則

因疫情無預警被隔離在健身房 上海女子5天瘦3斤

下一則

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

延伸閱讀

因疫情無預警被隔離在健身房 上海女子5天瘦3斤

因疫情無預警被隔離在健身房 上海女子5天瘦3斤

中專家指：Omicron造成的死亡總數高於Delta

中專家指：Omicron造成的死亡總數高於Delta
疫情未降 日增1600例 上海努力不封城

疫情未降 日增1600例 上海努力不封城
上海日增近千例感染者 兩體育館將改建為集中隔離所

上海日增近千例感染者 兩體育館將改建為集中隔離所

熱門新聞

東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
圖為搜救人員22日在東航客機墜毀事故現場搜尋黑盒子。新華社

東航失事客機黑盒子尋獲 出事前機師飛機和天候均良好

2022-03-23 06:08
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
廣州白雲機場，民眾排起長隊退改簽。（取材自南方日報）

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

2022-03-21 22:25
墜毀的東方航空B-1791。取材自中國青年報

空管各機組接力呼喚 東航錄音曝光：收到請回答

2022-03-23 08:14

超人氣

更多 >
美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

汪小菲2動作切割大S 媽媽張蘭揭離婚內幕

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學