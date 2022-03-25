中國新增5600例確診 上海感染者暴增至2269例

圖為上海一名外送員正要將餐點送給封控區內的民眾。路透

據中國國家衛健委通報，3月25日，中國報告新增本土新冠肺炎 確診病例1280例，其中吉林省1122例，上海38例，天津35例。另外，當天中國還報告新增本土無症狀感染者4320例，其中上海2231例，吉林1374例，河北184例。

值得注意的是，上海25日新冠陽性人數又比前一天明顯增加。為此，上海多處區域即日起將進行封控篩檢。其中，感染人數最多的浦東區宣布，26至28日對全域封控街鎮所有人測1次核酸，其餘27個街鎮進行1次抗原檢測 。

長寧區26日至28日也全區開展抗原篩查；靜安區26日將全區域開展1次居民抗原自測，並要求市民做到「相對靜止」、「非必要不外出」，如確需外出，做好個人防護工作。

針對當前疫情 ，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏在25日記者會中表示，他已看到兩個趨勢：一、現在感染數據雖仍在上升，但指數級上升趨勢已被打斷；二、非管控區域陽性感染人數比例不斷下降。目前所有發現的陽性感染者中，非管控區域占比已降至約10%，這意味拐點必定會出現。

但他也強調，疫情拐點會不會出現需要上海全體市民配合進行核酸檢測。如果核酸檢測能做到位，就可以把R0值控制到1以下。

張文宏說，「上海現在是最艱難的，如果離開所有市民的幫助，我個人覺得專家解決不了問題，我自己本人每天也只能救幾個病人而已。整體來講，我們現在到了新階段，拐點何時來臨？各方都要做出努力。」

截至25日24時，中國現有確診病例2萬7312例，其中重症病例50例，尚在醫學觀察的密切接觸者37萬2498人。