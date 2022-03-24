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「女人腳臭是男人5倍」寶潔P&G被轟侮辱女性急道歉

中國新聞組／綜合報導
寶潔在微信的一篇文案引發中國網友熱議。（取材自微博）
寶潔在微信的一篇文案引發中國網友熱議。（取材自微博）

國際日用品牌寶潔（P&G）在微信公眾號發布的一篇文章「女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！」遭批侮辱女性，此事更登上微博熱搜。文章稱，男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%；再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒。事情發酵後，寶潔公關道歉，微信公眾號目前均下架線該文章。

綜合媒體報導，「寶潔會員中心」公眾號13日發布文案「女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！」稱，「男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%，女人頭髮比男人髒一倍……」，又以「真相」等字眼描述 「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」、「女人頭髮比男人髒一倍」等內容。在文章最後，寶潔推薦自家產品，並冠以「我們有全身香香5件套」。

據微博流傳，該文案並沒有提供或引用研究佐證主張。有網友回應稱，「如果是正常科普的話都可以接受，但有明顯侮辱性詞彙的話就真的有問題了。」經過多天發酵，此事登上微博熱搜。

寶潔中國昨日在微博刊聲明道歉，稱「寶潔公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀。我們已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。我們一定會深刻反思，杜絕類似情况再次發生」。

包括「中國婦女報」、澎湃新聞等昨亦刊發評論批評寶潔。「中國婦女報」的評論文章稱，乾淨整潔是個人習慣，和男女無關，不滿寶潔為營銷「不顧事實，丟了客觀， 忘了尊重」，打著「科普」幌子，污化女性製造焦慮，挑起對立爭論，稱「不尊重女性，不僅不會帶來消費，反而會招致消費者尤其是女性消費者的抵制」。

微信公眾號「寶潔會員中心」近日文案提及「女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下」，...
微信公眾號「寶潔會員中心」近日文案提及「女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下」，被指有辱女性，寶潔發聲明道歉。（取材自微博）

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