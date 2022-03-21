東航空難36歲女乘客準備結婚 未婚夫請假接機未接到人

21日於廣西發生空難的東方航空公司的波音737-800型飛機。（Getty Images）

據瀟湘晨報，3月21日下午，雲南德宏人藺先生指出，自己的姐姐就在該航班上，目前姐姐的電話打不通。姐姐的未婚夫去廣州接機卻沒接到人。目前兩人都往昆明機場 趕去，想查一查家人的消息。

中國民航局網站消息，2022年3月21日，東航 一架波音737客機在執行昆明—廣州航班任務時，於梧州上空失聯。目前，已確認該飛機墜毀。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

報導稱一藺先生提供的其姐姐航班信息顯示，當地時間3月21日上午9時50分從德宏芒市飛往昆明長水，下午1時10分從昆明長水飛往廣州白雲機場。藺先生說：「姐姐36歲，和她未婚夫都在廣州打工，正準備要結婚。姐姐過年回來了近兩個月，今天她未婚夫請了假去廣州白雲機場等她，一直沒等到，電話也打不通，後來姐姐未婚夫看到手機 彈出的新聞就給我們打了電話。」

藺先生說，「家人都知道姐姐今天回廣州，但是家人都不知道航班號，只有她未婚夫和一些朋友知道航班號，今天下午好多朋友給我打了電話，知道這件事後我趕緊去查了姐姐發給她未婚夫的航班號，確定就是這趟航班，現在姐姐的電話已經打不通了。」

藺先生目前在雲南曲靖，「我現在正往昆明趕，想去機場查一查有沒有姐姐的相關信息。」