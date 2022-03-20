廈門明起停課一周 室內場所停業

廈門明起停課一周室內場所停業。（教育小匠微信公眾號）

福建省衛健委20日公布，該省19日新增267宗新冠個案，其中本土確診158宗，本土無症狀感染109宗。自3月11日以來，福建省累計報告本土確診636宗，暫無死亡病例。廈門市宣布明起中小學、幼稚園停課一周。

廈門市宣布，自明日開始，廈門大專院校、即將大學聯考的高三畢業班實施封閉式管理，中小學、幼稚園等實體課堂暫停一星期；廈門全市KTV、歌舞廳、遊藝廳、茶館、咖啡館、棋牌室、戲院、網吧、酒吧、密室逃脫、桌球廳、室內健身 館、室內游泳館、洗浴足浴中心、按摩店等各類室內密閉場所，暫停對外開放。

為了能夠保證中小學生的安全問題，廈門市教育局 發布了通知，要求全市的中小學校停課一周，另外中職學校以及幼兒園線下教學也暫停一周，學生們不用返校上課，通知下達之後，也是讓許多家長感到擔憂，這表明廈門地區的疫情形勢發生了變化。

為了不影響高三學子的學習，廈門市教育局還明確指出，有條件的高三畢業班可以實行封閉式管理，安排線下教學。

除了讓中小學生停課之外，廈門市還要求必須持核酸證明上崗，要求到工作場所上班的都需要持有核酸檢測 陰性報告。

雖然說中小學生只停課一周，但對於家長來說，他們的壓力來了，特別是對於雙職工家庭來說，他們需要面臨更大的壓力，父母雙方都要忙於工作，孩子由誰來照顧，學習由誰來輔導成了他們所焦慮和操心的問題。