我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比利時節慶活動汽車撞人群釀6死26傷 初判非恐攻

吉林市明起全市「靜態管理」 省委書記：到了決戰時刻

廈門明起停課一周 室內場所停業

記者賴錦宏／即時報導
廈門明起停課一周室內場所停業。（教育小匠微信公眾號）
廈門明起停課一周室內場所停業。（教育小匠微信公眾號）

福建省衛健委20日公布，該省19日新增267宗新冠個案，其中本土確診158宗，本土無症狀感染109宗。自3月11日以來，福建省累計報告本土確診636宗，暫無死亡病例。廈門市宣布明起中小學、幼稚園停課一周。

廈門市宣布，自明日開始，廈門大專院校、即將大學聯考的高三畢業班實施封閉式管理，中小學、幼稚園等實體課堂暫停一星期；廈門全市KTV、歌舞廳、遊藝廳、茶館、咖啡館、棋牌室、戲院、網吧、酒吧、密室逃脫、桌球廳、室內健身館、室內游泳館、洗浴足浴中心、按摩店等各類室內密閉場所，暫停對外開放。

為了能夠保證中小學生的安全問題，廈門市教育局發布了通知，要求全市的中小學校停課一周，另外中職學校以及幼兒園線下教學也暫停一周，學生們不用返校上課，通知下達之後，也是讓許多家長感到擔憂，這表明廈門地區的疫情形勢發生了變化。

為了不影響高三學子的學習，廈門市教育局還明確指出，有條件的高三畢業班可以實行封閉式管理，安排線下教學。

除了讓中小學生停課之外，廈門市還要求必須持核酸證明上崗，要求到工作場所上班的都需要持有核酸檢測陰性報告。

雖然說中小學生只停課一周，但對於家長來說，他們的壓力來了，特別是對於雙職工家庭來說，他們需要面臨更大的壓力，父母雙方都要忙於工作，孩子由誰來照顧，學習由誰來輔導成了他們所焦慮和操心的問題。

教育局 健身 檢測

上一則

吉林市明起全市「靜態管理」 省委書記：到了決戰時刻

延伸閱讀

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地

上海疫情嚴峻 3月21日起入境航班分流成都、廈門等12地
「詐」彈

「詐」彈
黃宗澤餐廳 因疫情停業虧百萬 仍堅決不裁員減薪

黃宗澤餐廳 因疫情停業虧百萬 仍堅決不裁員減薪
香港確診大增人手短缺 超市提早打烊 銀行上百分行停業

香港確診大增人手短缺 超市提早打烊 銀行上百分行停業

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

2022-03-14 02:27
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
中國評估自己有機會在這場國際亂局當中崛起，漁翁得利。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

紐時：俄烏戰爭亂局 中國自認可崛起成贏家

2022-03-14 09:07
中國國家主席習近平（右）18日晚與美國總統拜登（左）視訊通話。（新華社）

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

2022-03-19 08:26

超人氣

更多 >
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
準時發文歡迎「姐夫」 小S深夜狂舞：我姐會殺死我

準時發文歡迎「姐夫」 小S深夜狂舞：我姐會殺死我
烏克蘭女議員揭露 女性同胞慘遭俄軍性侵並處決

烏克蘭女議員揭露 女性同胞慘遭俄軍性侵並處決