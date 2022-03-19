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專家：香港浪費9個月疫苗普及黃金期 付出5000條命代價

記者林則宏／即時報導
香港因官方防疫作為不當，讓全社會付出了慘痛代價。圖為銅鑼灣本月10日晚間景象，本應繁華喧鬧的市區街道卻宛如死城。美聯社
香港因官方防疫作為不當，讓全社會付出了慘痛代價。圖為銅鑼灣本月10日晚間景象，本應繁華喧鬧的市區街道卻宛如死城。美聯社

香港這波疫情至今累計確診人數已破百萬，代表每八個香港人就有一人感染新冠病毒，累計死亡人數更達5000人左右。香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受財新網專訪時表示，香港去年曾有9個月的黃金期來普及疫苗。若當時能盡可能普及疫苗接種，香港不會在這波疫情中失去這麼多寶貴生命，這是香港的慘痛教訓。

袁國勇說，Omicron是「遊戲規則的改變者」，甚至有理由將其視為獨立的大流行病，而不僅僅是新冠變種。進入2022年，世界上許多地區都經歷了大規模的Omicron浪潮。然而，香港在死亡率以及疫情對社會和醫療的影響方面，表現卻異常糟糕，顯示之前的防疫手段不足以應對Omicron的高傳播性。

他指出，香港死亡率居高不下的核心原因是，錯失了9個月的疫苗黃金接種期，老年人的接種率尤其低（80歲老人接種率僅約兩成）。而且在這波疫情到來前的一個多月，新加坡和英國快速攀升的疫情曲線已經發出了預警，但香港對這些預警的反應太慢，沒能即時改善密切接觸者追蹤能力、醫院設施與疫苗接種率不足等問題。

香港前一波疫情最後一個源頭不明的個案是在去年4月23日確診，四周後這波就算正式結束。袁國勇說，「我們當時就知道，第五波疫情一定會到來，因為在人們警覺性降低、社會流動增加的時候，病毒就會再次出現，所以我們應該爭取提高疫苗接種，建立誘因鼓勵民眾接種，精準防疫，譬如推出更嚴格的措施，只准許已完成疫苗接種的人士出席線下課堂、去餐廳堂食等等」。

香港目前每天新增病例還維持在2至3萬人，袁國勇認為，整個3月，香港仍要面對非常困難的時期。但如果每個符合條件的人能至少接種兩劑BNT疫苗或三劑大陸科興疫苗，快速建立起全社會免疫屏障，香港有機會在7月前回歸常態。

他形容，這波疫情是香港現代史上最嚴重的公共衛生危機，疫情結束後，應該為死者建立紀念碑，表達對近5,000位死亡患者的深切哀悼，他們大多沒有接種疫苗或只接種了部分疫苗。

袁國勇說，紀念碑除了緬懷亡者，還會沈痛地提醒我們，忽視大量疫苗的科學證據的危險。他並提醒，香港要準備應付一定會來臨的新一波疫情。

不過他也指出，雖然新冠病毒的變異方向高度不可測，但只要病毒試圖變異以逃避中和抗體反應，從更樂觀的角度來看，這種變異也可能降低其毒力。而且我們已經有足夠的抗病毒藥物，未來有可能將其視為普通感冒或季節性流感。屆時將不再需要檢疫、追蹤，並會逐步讓生活恢復正常。

香港 疫苗 疫情

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